بدء فعاليات أولمبياد الروبوت المصرية المؤهلة للنهائى العالمى

بدأ منذ قليل أولمبياد الروبوت المصرية، اليوم الثلاثاء، والمؤهلة للنهائى أولمبيات الروبوت العالمى بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية، وذلك لتنمية الابتكار عند الأطفال والشباب من سن 7 سنوات لـ21 سنة.

وطرحت المسابقة هذا العام فكرة لأفضل روبوت للاعب كرة القدم، وأفضل روبوت يساعد على ترويج وترميم وحماية الآثار، ويتم التركيز على بعض المناطق التى وصّت عليها منظمة اليونسكو، مثل وادى الحيتان بالفيوم، وأبو سمبل وأبو الهول وآثار النوبة.

ويشارك فى النهائى المصرى هذا العام 58 فريقا، وسيتم اختيار 8 فرق التى فازت لتمثيل مصر للنهائى العالمى المقام بإندونيسيا هذا العام خلال شهر نوفمبر المقبل، وتتنافس معها 37 دولة.