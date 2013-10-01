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مايكل جي فوكس يحول إصابته بمرض باركينسون إلى مسلسل كوميدي

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مايكل جي فوكس يحول إصابته بمرض باركينسون إلى مسلسل كوميدي مايكل جي فوكس يحول إصابته بمرض باركينسون إلى مسلسل كوميدي

كتب : أ ش أ الثلاثاء 01-10-2013 10:19

يعود الممثل الأمريكي مايكل جي فوكس، الذي يعاني من مرض باركينسون منذ أكثر من 20 عاما، عودة توصف بأنها من أكثر المبادرات شجاعة في عالم الفن الأمريكي.

ودخل فوكس في معركة مع مرض باركينسون لأكثر من 20 عاما، وفي الأسبوع الماضي نقل هذه المعركة إلى شاشات التليفزيون، من خلال مسلسل كوميدي باسم "مايكل جي فوكس شو"، يلعب فيه دور مذيع تليفزيوني مصاب بمرض باركينسون يكافح من أجل إعادة بناء مهنته.

يذكر أن فوكس أصيب بالمرض عام 1991، وترك دور البطولة في أحد المسلسلات التليفزيونية منذ 13 عاما بسبب تأثير أعراض المرض على أدائه، وركز كل اهتمامه بعد ذلك على جمع الأموال لأبحاث مرض باركينسون والتفرغ لعائلته، ولم يلعب سوى أدوارا محدودة في مسلسل تلفيزيوني أمريكي آخر.

جدير بالذكر أن أعراض المرض تتمثل في هزّة أو رجفة في اليد والذراع والساق والفك والوجه، وصلابة أو تصلب الأطراف والجذع، وبطء الحركة، وعدم استقرار الوقفة أو التوازن.

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