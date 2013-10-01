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ملصق دعاية لفيلم "ديانا" في باريس يغضب أصدقاء "أميرة القلوب"

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ملصق دعاية لفيلم "ديانا" في باريس يغضب أصدقاء "أميرة القلوب" ملصق دعاية لفيلم "ديانا" في باريس يغضب أصدقاء "أميرة القلوب"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 01-10-2013 10:28

أثار ملصق دعاية الفيلم الجديد "ديانا" في باريس، الذي يحكي قصة السنوات الأخيرة في حياة أميرة ويلز الراحلة، غضب مجموعة من أصدقاء ديانا المقربين، لأنه ثُبِّت بالقرب من نفق "بونت دي لا ألما" الذي لقيت فيه مصرعها بحادث سيارة مروع عام 1997.

وظهر الملصق الذي يحمل صورة النجمة ناعومي واتس في دور ديانا، فوق لوحة إعلانات تقع بالقرب تماما من النفق، ويقف على بعد خطوات منه النصب التذكاري الذي يعرف باسم "شعلة الحرية"، الذي أنشئ كرمز للصداقة الأمريكية الفرنسية، لكن محبي ديانا حولوه بعد ذلك إلى نصب تذكاري غير رسمي لتخليد ذكراها.

وأعربت روزا مونكتون إحدى أقرب صديقات ديانا، عن غضبها حيال هذا، واصفة وضع الملصق في هذا الموقع بأنه "مخزٍ، ومحاولة حقيرة للترويج لفيلم لم يكن يجب عمله في الأصل".

وأضافت مونكتون في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "صناعة مثل هذا الفيلم البعيد عن الواقع أمر شائن بما فيه الكفاية، لكن الإعلان عنه عند البقعة التي توفيت فيها محاولة خسيسة".

وأشارت إلى أنها "لا تستطيع أن تتخيل كيف تتدنى أي شركة إلى هذا المستوى، فهذا الأمر يشكل تدخلا سافرا في ذكرى ديانا، إلى جانب ابنيها، اللذين يتم في الغالب تجاهل مشاعرهما فيما يتعلق بوالدتهما الراحلة"، مؤكدة أنها تتوقع إزالة الملصق فورا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب الشركة المسؤولة عن تسويق فيلم "ديانا" في فرنسا بشأن الملصق المثير للجدل.

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ON Sport

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