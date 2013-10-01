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جان لويس ترنتينيان يقدم آخر أعماله قبل الانسحابه نهائيا من الساحة الفنية

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جان لويس ترنتينيان يقدم آخر أعماله قبل الانسحابه نهائيا من الساحة الفنية جان لويس ترنتينيان يقدم آخر أعماله قبل الانسحابه نهائيا من الساحة الفنية

كتب : أ ش أ منذ 47 دقيقة

يقدم النجم السينمائي والمسرحي الفرنسي جان لويس ترنتينيان (83 عاما) آخر أعماله المسرحية يومي 8 و9 أكتوبر المقبل على مسرح "فان" بفرنسا، وذلك قبل

توقفه وانسحابه نهائيا من الساحه الفنية، سواء المسرح أو السينما.

والمسرحية تحمل اسم "ثلاثة شعراء من القرن العشرين"، ويقدم ترنتينيان فيها أشعار الشاعر بوريس فيان، وروبير دونو، وجاك بريفير.

وكان الممثل رفض الخروج عن غيابه السينمائي، لكن تحت ضغط من المخرج مايكل هانيك، وافق على التمثيل في فيلم "الحب"، الذي نال عنه جائزة السعفة الذهبية

في مهرجان كان السينمائي 2012، والأوسكار 2013 عن أفضل فيلم أجنبي.

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