وفاة المخرج أحمد عبدالحليم أثناء رحلته العلاجية في ألمانيا

كتب : محمد عبد الجليل منذ 41 دقيقة

توفي، فجر اليوم، المخرج المسرحي الدكتور أحمد عبدالحليم أثناء رحلة علاجية في العاصمة الألمانية برلين، وكان المخرج الكبير أُصيب مؤخرًا باضطرابات في المعدة نتج عنها تدهور في حالته الصحية، وهو ما تطلب سفره للعلاج في ألمانيا، وتحمّل الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، تكاليف العلاج كاملاً.

ومن المنتظر أن يعود جثمانه من ألمانيا، صباح الغد، بصحبة زوجته الفنانة عايدة عبدالعزيز لإتمام إجراءات الدفن وتحديد موعد لتلقي العزاء.

ويعتبر المخرج أحمد عبدالحليم من رواد المسرح المصري؛ حيث ساهم في صنع ما سمي بـ"نهضة المسرح في الستينات" بصحبة مخرجين كبار أمثال كرم مطاوع وسعد أردش وجلال الشرقاوي، ومن أشهر مسرحياته: "الملك لير"، "بلقيس"، "شمشمون الجبار"، "الإسكندر الأكبر"، "جواز على ورقة طلاق"، "المتنبي يجد وظيفة"، "الشاطر حسن".. وغيرها.

كما قام ببطولة فيلم "يوميات نائب في الأرياف" المأخوذ عن رواية توفيق الحكيم وإخراج توفيق صالح، وشارك في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات: "أم كلثوم"، "قاتل بلا أجر"، "الإمام الغزالي"، "سقوط الخلافة"، "ياورد مين يشتريك".. وغيرها.