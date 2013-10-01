تواضروس يشكل لجنة لشؤون الكهنة والشمامسة.. ويعين مرقوريوس مشرفا على دير العذراء بأخميم

كتب : مصطفى رحومة منذ 14 دقيقة

قرر البابا تواضروس الثاني ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تشكيل لجنة لشؤون الكهنة والشمامسة، باستثناء المكرسين والمكرسات الذين يتبعون لائحة خاصة بهم، على أن يشرف عليها الأنبا دانيال أسقف المعادي (للوجه البحري)، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح (للوجه القبلي)، وذلك في إطار سعي البابا لترتيب الكنيسة من الداخل.

وشملت اللجنة 8 كهنة، منهم 4 يختصون بالوجة البحري ويتبعون الأنبا دانيال؛ هم القمص أثناسيوس فوزي كامل من كنيسة العذراء، والقديس أثناسيوس بدار السلام، والقس مكاريوس موريس رزق الله من كنيسة مارمرقس بالمعادي، والقس بيشوي عياد حلمي من كنيسة الشهيد أبو سفين والقديسة دميانة بشبرا، والقس أرميا وليم فرانسيس من كنيسة رئيس الملائكة غبريال بالسقايين، و4 يختصون بالوجة القبلي (من الجيزة حتى أسوان)، ويتبعون الأنبا لوكاس؛ هم القمص ميخائيل إستراس عبدالله وكيل مطرانية الفيوم من كنيسة الشهيد مارجرجس، والقمص أباهور بطرس فيلبس من كنيسة القديس العظيم أباهور بالمنيا، والقمص بيشوي كامل من كنيسة مارمرقس بأبوتيج، والقمص إبرام سمعان موسى من كنيسة الشهيد مارفام بأبنوب.

واشتمل قرار تشكيل اللجنة على أن تجتمع أول كل ثلاثاء من بداية الشهر الميلادي، وعند الضرورة تعقد أكثر من مرة في الشهر الواحد، وتنظر في الشكاوى المحولة من البابا أو سكرتير المجمع المقدس فقط.

كما أصدر البابا قرارا بابويا برقم 33 لسنة 2013، بتعيين الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها، مشرفا عاما على دير العذراء مريم العامر بجبل أخميم الشرقي، على أن يصبح مسؤولا مسؤولية كاملة عن الدير روحيا ومعماريا ورهبانيا، ويشرف كذلك على الأمور المالية والإدارية الخاصة بالدير.

وفي سياق آخر، تعقد اللجنة المجمعية للتراث القبطي الملتقى الأول للتراث القبطي الأحد المقبل بالمركز الثقافي القبطي بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "التراث القبطي حياة الكنيسة والمجتمع".

ويدور الملتقى حول 3 محاور رئيسية؛ هي حفظ التراث القبطي، وتوسيع قاعدة الدراسات الثقافية القبطية، وتسويق التراث القبطي ثقافيا وسياحيا، على أن يتم رفع ما يتوصل إليه إلى المجمع المقدس للكنيسة، للأخذ بما جاء فيه في جلسات المجمع الخاصة بالتراث القبطي.

ينظم المؤتمر الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أنبا مقار ببرية شهيت، والقمص بيجول السرياني أمين مكتبة دير السريان بوادي النطرون.