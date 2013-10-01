مجموعة حقوقية: 1597 فلسطينيا قتلوا فى سوريا منذ بدأ الصراع

أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيى سوريا" أن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا منذ تفجر الصراع فى سوريا فى منتصف مارس 2011 والذين قامت المجموعة بتوثيقهم ارتفع إلى 1597 قتيلا فلسطينيا بينهم 8 لاجئين قتلوا خلال الفترة ما بين 21 وحتى 27 سبتمبر الماضى.

وقالت المجموعة التى تتخذ من لندن مقرا لها- فى بيان صحفى نشر فى غزة اليوم- إن أزمات إنسانية كارثية تعيشها معظم المخيمات الفلسطينية فى سوريا خصوصا مع استمرار الحصار المشدد الذى يفرضه الجيش السورى وعناصر من الجبهة الشعبية- القيادة العامة على مخيمات ‬اليرموك والسبينة والحسينية ودرعا.

وذكرت أن الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك دخل شهره الثالث، حيث تقوم حواجز الجيش السورى النظامى عند مداخل المخيم بمنع دخول المواد الغذائية والطبية وحليب الأطفال بشكل تام، مما أدى إلى نفاد كافة مقومات الحياة من أغذية ودواء داخله، كما يعانى أهالى مخيمات السبينة والحسينية ودرعا من ظروف معيشية مماثلة، فجميعها تخضع لحصار مشدد.

ويقيم نحو نصف مليون فلسطينى فى سوريا وخاصة فى مخيم اليرموك جنوب دمشق، وترصد إحصائيات فلسطينية رحيل 60 ألف فلسطينى باتجاه لبنان هروبا من جحيم الحرب فى سوريا.