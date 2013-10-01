مقتل خمسة من عناصر الشرطة فى هجوم انتحارى شمال بغداد

قتل خمسة من عناصر الشرطة على الأقل وأصيب نحو سبعة آخرين بجروح فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة استهدف الثلاثاء مقرا للشرطة فى مدينة تكريت شمال بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة نقيب فى الشرطة إن "خمسة من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة استهدف مقر مديرية مكافحة المتفجرات فى مدينة تكريت شمال بغداد".ويقع المقر على مقربة من مبنى محافظة صلاح الدين عند المدخل الجنوبى لمدينة تكريت، وفقا للمصدر.

ويأتى الهجوم غداة مقتل 47 شخصا وإصابة أكثر من 140 آخرين بجروح فى سلسلة هجمات بنحو 12 سيارة مفخخة فى بغداد فيما قتل خمسة آخرون فى هجمات متفرقة فى البلاد، فى أكثر الأشهر دموية فى العراق منذ بداية 2013، وفقا لمصادر رسمية.