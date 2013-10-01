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السودان والإمارات يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجال أسواق العمل

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السودان والإمارات يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجال أسواق العمل السودان والإمارات يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجال أسواق العمل

بحث سفير السودان لدى الإمارات، أحمد يوسف محمد الصديق مع وزير العمل الإماراتى صقر بن غباش سعيد غباش سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين فى مجال أسواق العمل والقوى العاملة وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وتم خلال اللقاء الذى عقد فى مكتب وزير العمل بأبوظبى التأكيد على عمق العلاقات التى تربط بين السودان والإمارات، وبحث اللقاء تبادل الخبرات والتجارب المشتركة بما يخدم أسواق العمل والقوى العاملة فى البلدين.

وأشاد السفير السودان بالتطور الذى تشهده دولة الإمارات فى مختلف المجالات والتشريعات المنظمة لسوق العمل الذى يعد سوقا جاذبا للعمالة.

من جانبه أشاد وزير العمل الإماراتى خلال اللقاء بالخبرات والكفاءات السودانية العاملة فى سوق العمل الإماراتى الذى تتوافر فيه فرص التوظيف للعمالة الماهرة والمدربة وفقا لاحتياجات القطاع الخاص.

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