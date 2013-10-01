جعجع يؤكد أهمية المحليات فى ظل ضعف السلطة المركزية الحالى فى لبنان

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الأهميةٌ القصوى للسلطات المحلية ومن ضمنها سلطة المختار مع الضعف الذى تُعانى منه السلطة المركزية فى لبنان.

وجدد جعجع، خلال استقباله وفداً من مختارى منطقة المتن الشمالى، دعوته إلى الرئيس اللبنانى ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت، معتبرا أن الانتظار، من الآن فصاعداً، لن يؤدى إلى أية نتيجة وسيكون دون أى طائل.

وقال إن هناك ضرورة قصوى لتشكيل حكومة فى لبنان إذ لا يمكن للبلد أن يستمر بدونها كما لا تستطيع السلطات، وحتى المحليّة منها، الاستمرار بدون وجود حكومة فاعلة.

من جانبه، نقل وفد مختارى المتن الشمالى إلى جعجع القلق حيال مخالفات البناء الحاصلة فى المنطقة.