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مرور القاهرة تبدأ إحلال وتجديد لافتات المرور لتأمين الطرق

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مرور القاهرة تبدأ إحلال وتجديد لافتات المرور لتأمين الطرق مرور القاهرة تبدأ إحلال وتجديد لافتات المرور لتأمين الطرق

بدأت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة فى أعمال إحلال وتجديد اللافتات (التحذيرية, والتنظيمية, والإرشادية) الدالة على حركة المرور وتخطيط الشوارع والمحاور والميادين لتيسير حركة مرور آمنة لمستخدمى الطريق، وأعمال التخطيط الأرضية ببعض محاور وميادين المدينة خلال الفترة من 12/9/2013 وحتى 21/9/2013، وذلك بهدف تيسير حركة مرور منظمة وآمنة لمستخدمى الطريق.

وشملت أعمال الإحلال والتجديد رفع اللافتات التالفة من محور العروبة وصلاح سالم، وصيانة وإزالة الكتابات والرسومات من اللافتات بالمحورين، واستكمال أعمال التخطيط الأرضى لمحور الخليفة المأمون من ميدان ابن سندر إلى ميدان العباسية، والانتهاء من أعمال التخطيط الأرضى لمحور الحجاز من ميدان روكسى حتى مناطق عبدالحميد بدوى بطول حوالى 12 كيلو مترا بالاتجاهين، شاملاً معابر المشاة واسم التوجيه وعلامات التحذير.

كما شملت الأعمال تخطيط محور كوبرى 6 أكتوبر بطول 5 كم من أعلى مناطق أحمد بدوى حتى مناطق أعلى النيل مع حدود الجيزة، وتنفيذ وتركيب علامات منع صعود النقل بكبارى السيارات لتفعيل قرار منع صعود النقل، وتنفيذ أعمال التخطيط الأرضى بمحور الخليفة المأمون حيث تم الانتهاء من أعمال التخطيط من ميدان روكسى حتى مناطق ابن سندر.

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مصر 365