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أسقف هولندا يستنكر محاولة اغتيال الأنبا مكاريوس

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أسقف هولندا يستنكر محاولة اغتيال الأنبا مكاريوس أسقف هولندا يستنكر محاولة اغتيال الأنبا مكاريوس

استنكرت الكنيسة القبطية بهولندا، اليوم، محاولة الاعتداء على الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، بإطلاق مجهولين النار على سيارته أثناء وصوله لقرية السرو التابعة لمركز أبو قرقاص لأداء واجب عزاء فى أحد الأشخاص بالقرية.

وأدان الأنبا أرسانى أسقف هولندا عاصمة أقباط المهجر الحادث المأساوى، الذى وصفه بالإرهابى، والذى يريد إقحام فى سلسلة من الأعمال الإرهابية، مضيفا أن ما حدث للأنبا مكاريوس هى رسالة للأقباط تريد ترويعهم وتخويفهم، وهى نوع جديد من التهديدات الإرهابية التى تريد خلق الرعب بين الأقباط فى مصر ونشر الشائعات.

وطالب الأنبا أرسانى بعمل حملة أمنية بالتنسيق بين الجيش والشرطة لتطهير مصر من السلاح حتى لا تتكرر مشاهد العنف من جديد، كما دعا بسرعة تكثيف دور الجهات الأمنية للقبض على مرتكبى الحادث، وتقديمهم للنيابة والمحاكمة عاجلة.
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