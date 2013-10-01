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أبو عيطة يشارك تكريم أمين عام القوى العاملة بعد بلوغها السن القانونية

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أبو عيطة يشارك تكريم أمين عام القوى العاملة بعد بلوغها السن القانونية أبو عيطة يشارك تكريم أمين عام القوى العاملة بعد بلوغها السن القانونية

شارك كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، مساء أمس فى حفل تكريم السيدة نجوان عبد العظيم وكيل الوزارة، الأمين العام لوزارة القوى العاملة والهجرة، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالوزارة وبلوغها السن القانونية لترك الخدمة.

وأكد علاء عوض المستشار الإعلامى للوزارة، أن نجوان عبد العظيم من قيادات الوزارة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وقضت أكثر من ثلاثين عاما فى خدمة الوزارة وقضايا العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن حرص الوزير على حضور حفل تكريم الأمين العام لهو تأكيد على ترسيخ مبدأ العلاقات الإنسانية فى العمل من ناحية، والاعتراف بجهد المتميزين ممن خدموا بالوزارة من جهة أخرى، وأن الوزير شدد أثناء الحفل على أهمية العلاقات الاجتماعية بين العاملين وأوصى بالاهتمام بتنميتها على المستوى الشخصى والإنسانى، باعتبارها من مقومات النجاح لأى عمل جماعى.
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