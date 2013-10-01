وزير التعليم العالى يلتقى سفير تشاد بالقاهرة

أكد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى على عمق الروابط بين مصر وتشاد فى كافة المجالات وخاصة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيراً إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها انطلاقاً من دورها التاريخى الرائد تجاه شقيقاتها من الدول الأفريقية.

وأشار بيان إعلامى للوزارة، اليوم، إلى أن الوزير استقبل محمد حبيب دوتوم سفير جمهورية تشاد بالقاهرة لمناقشة سبل دعم التعاون بين المؤسسات التعليمية فى البلدين، وأن الجانبان بحثا سبل التعاون المشترك خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد الوزير على استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بدولة تشاد من خلال إيفاد الأساتذة المصريين للتدريس بالجامعات التشادية، وكذلك استمرار تقديم المنح الدراسية للطلاب التشاديين للدراسة بالجامعات المصرية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وتفعيل اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى الموقعة بين مصر وتشاد.

ومن جانبه، أكد السفير التشادى على عمق العلاقات التاريخية والثقافية التى تربط بين الشعبين المصرى والتشادى منذ القدم وما تمثله مصر كمنارة للعلم والمعرفة فى أفريقيا كلها، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها بين البلدين خاصة المجالات التعليمية والبحثية حيث يمكن الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات المياه والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والطب البيطرى والزراعة والرى والثروة الحيوانية وقد طلب الجانب التشادى الاستعانة بالخبرات المصرية فى هذه المجالات.