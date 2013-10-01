«مبارك» فى مذكراته: حقيقة وتفاصيل «الحفل الساهر» بمطار أنشاص الحربى.. ليلة النكسة

«الوطن» تواصل الانفراد بنشر «كلمة السر»: ماذا جرى من «نكسة» 67 إلى «نصر» 73؟

كتب : نشوى الحوفى منذ 35 دقيقة

لماذا تنشر «الوطن» مذكرات محمد حسنى مبارك فى حرب أكتوبر؟!.. سؤال لابد أن يتبادر إلى الذهن فى ظل الأوضاع السياسية المتوترة منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم.. قد يبدو الأمر للبعض محاولة لإعادة تجميل الرجل القابع فى إقامته الجبرية بمستشفى «المعادى العسكرى».. غير أن الصحافة تجيب عن هذا السؤال دائماً من مساحة مسئوليتها أمام قرائها: إنها الحقيقة التى ينبغى أن يعرفها الجميع.. الحقيقة من وجهة نظر كاتبها.. ولكل شخص منا الحق فى اتخاذ وجهة النظر التى يؤمن بها..! خاضت «الوطن» منافسة حقيقية وحامية مع صحف عديدة من مصر على هذه «المذكرات».. ولأنها اعتادت الانفراد لقارئها المحترم بالمضمون الحصرى.. فازت بها وبمقدمة مبارك بخط يده.. ونحن إذ ننشرها إنما نقدمها للقارئ بمناسبة مرور 40 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، الذى كان مبارك أحد رموزه.. أياً كان خلافنا أو اتفاقنا معه أو عليه.. ليس هذا فقط.. وإنما مع انفرادين آخرين يمثلان إضافة جديدة لذاكرة التوثيق لهذا الحدث العظيم. الأول هو مذكرات أحمد أبوالغيط وزير الخارجية الأسبق بعنوان «شاهد على الحرب والسلام» التى سبق ونشرتها «الوطن».. والثانى المذكرات الشخصية للمشير أحمد إسماعيل وزير الحربية فى حرب أكتوبر التى دوّنها بخط يده، ولم تُنشر من قبل، وتواصل «الوطن» غداً نشر حلقاتها. إنها حرب أكتوبر وقصة البطولات المصرية التى نوثقها للأجيال الحالية والقادمة.. وإذا كان الكثيرون -ونحن منهم- يختلفون مع فترة حكم مبارك، فإن هذا لا يعنى طمس تاريخ هذه الحرب المجيدة التى خاضها الجيش المصرى العظيم، وكان «مبارك» خلالها قائداً للقوات الجوية التى صنعت أعظم بطولات هذه الحرب. و«الوطن» تواصل الانفراد بنشر هذه المذكرات حصرياً.

ما بين تساؤلات حول شخصية مبارك ومدى فهمها لطبيعة المقاتل المصرى وإيمانها به، وبين التعجب من المقارنة -التى تفرض نفسها عليك وأنت تقرأ المذكرات- بين مبارك القائد العسكرى، ومبارك الرئيس، وبين مشاعر الإعجاب والانبهار بما يسوقه من وقائع وأحداث للبرهنة على عبقرية العقلية المصرية فى مواجهة التحديات مهما كانت، للثأر من عدو يدرك كمقاتل أنه لم يُمنح الفرصة لمواجهته، تأتيك أوراق وسطور مذكرات رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسنى مبارك من يونيو 1967 إلى أكتوبر 1973، عبر كتابه الذى سماه «كلمة السر» ويصدر عن دار نهضة مصر للنشر. والذى تواصل «الوطن» نشر الحلقة الثالثة منه، ليحكى عن رئاسته للجنة التحقيق العسكرية التى شكلتها قيادة سلاح الجو المصرى، فى أعقاب نكسة يونيو، للوقوف على حقيقة ما حدث فى حفل قاعدة أنشاص الجوية، مساء الأحد 4 يونيو. وقيل عنه الكثير، كأحد أسباب نكسة هزت العالم العربى. كما يحكى كيف وجد نفسه بطلا لإحدى شائعات النكسة، عبر شهادة إحدى الفنانات التى تطّلب التحقيق الاستماع لأقوالها! ومرة أخرى يدحض ما قامت الآلة الصهيونية بترويجه من شائعات عن المقاتل المصرى فيثبت عكسه، عبر سرد بعض من بطولات رجال السلاح الجوى المصرى، الذين برهنوا أنه لا يعنيهم نفاد الذخيرة أمام هدف إذلال العدو. ثم ينتقل بنا لمرحلة قيادته للكلية الجوية وكيف أن هذا اليوم تاريخ لا يُمحى من ذاكرته، لأنه اليوم الذى بدأ فيه رحلة تقديم خمس دفعات من خيرة الطيارين المقاتلين المؤسسين على أحدث أساليب العلم والمعرفة العسكرية. ويحكى عن ابتكارات المصريين لمواجهة قدرة السلاح الروسى، ذى الإمكانيات المحدودة، ليستطيع مواجهة سلاح العدو، الذى خرج لتوه من مصانع السلاح الأمريكية. فتقرأ عن الطائرات الروسية التى يزودها المصريون بأجهزة استطلاع غربية، وقنبلة الممرات التى يتم تصنيعها محليا، والطائرات التى تتطور قدراتها القتالية وسعة خزانات وقودها، وغيرها الكثير الذى لا يتحدث إلا عن عبقرية المصرى.. وإلى التفاصيل

شائعات النكسة

لا يمل مبارك من الدفاع عن المقاتل المصرى فى مواجهته مع العدو، يستحضر الأدلة والبراهين ليؤكد أنه ظُلم فى كل حلقات الصراع العربى الإسرائيلى، التى سبقت حرب السادس من أكتوبر 1973. ينسب الظلم إلى الظروف التى أيدت خصمه والظروف التى عادته. وهو ما يفسره مبارك بالقول: «لقد ظلمه خصومه حين أشاعوا ما أشاعوا من نقص فى قدراته القتالية، وفى الوقت الذى كانت أجهزة الحرب النفسية المعادية تنسج فيه الأساطير والقصص التى تقترب من الخرافات حول بطولات وهمية للمقاتل الإسرائيلى الذى لا يُقهر.. تفتق الوجدان المصرى الأصيل عن حيلة بالغة الذكاء والبراعة، يبرر بها -بينه وبين نفسه على الأقل- ما لحق بمقاتله المصرى من هزائم غير مقبولة ولا معقولة.. تمثلت فى موجة النكات التى اجتاحت الشارع المصرى، عقب هزيمة الخامس من يونيو، والتى اجتر بها الإنسان المصرى إحساسه المؤلم بهذه الهزيمة، وغضبه الساحق ممن تسببوا فى إلحاقها به، كما تمثلت هذه الحيلة -التى لجأ إليها الإنسان المصرى ليبرر بها هزيمة مقاتله- فى موجة القصص التى انتشرت حول «أخطاء بعض القيادات وتقصيرها فى أداء واجبها. ورغم ما فى كثير من هذه الأقاصيص من مبالغات وقسوة، فإنها فى النهاية تؤكد أحدث ما وصلت إليه دراسات علم النفس الاجتماعى من نتائج، وتؤكد فى نفس الوقت سلامة البناء النفسى للمجتمع المصرى، وأصالته وعراقته».

كنت رئيساً للجنة التحقيق العسكرية فى الواقعة لمعرفة ما جرى يوم 4 يونيو بتكليف من قائد القوات الجوية الجديد.. واستمعت إلى العسكريين والمدنيين والفنانين المشاركين فى الحفل

يدهشك فهم مبارك لطبيعة المصريين النفسية كقائد عسكرى، يمتلك المبررات لما أشاعوه من حكايات عقب نكسة يونيو، ليبرروا بها ما أحاط بهم. وتتساءل ولم لم يدرك أن صبرهم على غياب العدالة لن يطول؟ تتجاوز تساؤلاتك وتنتقل مع سطور المذكرات لترى كاتبها يستعرض ما تناقله المجتمع من حكايات وشائعات بعد هزيمة يونيو عام 1967. مؤكداً أن من يدقق فيها ويحللها يكتشف أن بها ملامح موجة دفاع غريزى عن النفس، قام بها المجتمع المصرى البالغ الأصالة بضراوة وإصرار. وهو ما يوضحه مبارك بالقول: «كان الشعب يقول من خلال هذه القصص الشبيهة فى مبالغاتها وقسوتها، إننا نحن الشعب المصرى الشجاع، لا نعرف الضعف ولا نعرف الخوف من المواجهة الصريحة مع الخصم، ولهذا فإننا أبرياء من هذه الهزيمة التى حلت بمقاتلينا، لأنها فرضت عليهم بسبب تقصير من قصروا وأخطاء من وقعوا فى الخطأ».

حكاية حفل أنشاص

ثم يتوقف مبارك ليحكى موقفا شخصيا وقع معه عقب النكسة، حين اكتشف أنه بطل لإحدى الشائعات التى تناقلها المصريون عن أخطاء قادتهم فى تلك الهزيمة، فيقول: «فى صباح أحد الأيام العصيبة التى أعقبت ضربة الخامس من يونيو، أُخطرت بقرار تعيينى رئيسا للجنة التحقيق العسكرية، التى شكلتها القيادة الجديدة لسلاح الجو المصرى، لمعرفة ما حدث فى «قاعدة أنشاص» الجوية مساء الأحد 4 يونيو. أى فى الليلة السابقة مباشرة لعملية 5 يونيو ضد المطارات المصرية. وكان أمر الحفل الساهر الذى أقيم فى «قاعدة أنشاص» فى تلك الليلة، قد انتشر بين جماهير الشارع المصرى، بشكل روائى مثير، وتلقفته أجهزة الحرب النفسية المعادية بذكاء بارع، ونسجت حوله ما شاء لها خيالها الخبيث من مزاعم، وصلت فى الكتاب الذى نُشر خصيصاً حول هذا الموضوع إلى حد الزعم بأن هذا الحفل الساهر، كان السبب الرئيسى فى النجاح الذى حققته الضربة التى وجهها ضدنا طيارو «موردخاى هود» وأن هذا الحفل أُقيم بتدبير محكم من المخابرات الإسرائيلية، نفذه تاجر صهيونى، استطاع أن يكسب ود كبار القادة فى سلاح الجو المصرى، واستطاع إقناعهم بإقامة هذا الحفل الساهر، الذى دعا إليه جميع قادة المطارات والقواعد الجوية المصرية، كما زعم كتاب المخابرات الإسرائيلية. ويمضى الكاتب الإسرائيلى فيقول: إنه فى هذا الحفل الصاخب، الذى سهر فيه الجميع وسكروا حتى مطلع الفجر، نجح العميل الإسرائيلى فى أن يحرم معظم الطيارين المصريين الذين احتشدوا جميعاً كما زعمت سطوره من لياقتهم للطيران، ولو ليوم واحد فقط هو يوم 5 يونيو، بحيث تلقوا الضربة الإسرائيلية الساحقة، وهم عاجزون تماماً عن مقاومتها».

هكذا يحكى مبارك ما قيل عن حفل أنشاص داخل مصر وخارجها عبر دعاية صهيونية زادت من التفاصيل، لتزيد إحساس العجز داخل نفوس المصريين. ولعل هذا ما دفع بقيادة سلاح الجو المصرى الجديدة للمسارعة بتشكيل لجنة تحقيق عاجل فى هذا الموضوع. لمعرفة حقيقة ما حدث فى تلك الليلة، وتم اختيار مبارك لرئاسة هذه اللجنة. وهو ما يقول عنه: «بدأت المهمة الشاقة، ولم يكد التحقيق يبدأ سواء مع العسكريين أو المدنيين من الفنانين الذين حضروا الحفل ليسهروا فى الترفيه عن رجال القاعدة الجوية حتى تأكد لى بما لا يدع مجالاً للشك، أن الصورة لم تكن بالسواد الذى لونتها به الدعاية المعادية وأن الصورة المصاحبة المزعومة، لم تخرج عن حفل ترفيهى عادى، تقوم به أفرع التوجيه المعنوى والشئون العامة، فى مختلف وحدات القوات المسلحة وأسلحتها. وبالتدريج، ومع تقدم التحقيق، وتوالى الشهود، بدأت اللجنة ترى الصورة على حقيقتها، وأخذت الأقاصيص المخترعة، والأساطير الفلكلورية التى نُسجت حول الحفل، تتهاوى واحدة تلو أخرى.. حتى جاء ذلك اليوم الذى وقفت فيه عاجزاً عن تحديد مشاعرى وأنا أستمع لإحدى الشاهدات وقد تملكتنى الحيرة، بين الإحساس بالسخرية لسذاجة القصة التى روتها الشاهدة، وبين الحزن لقسوة القصة وضراوة نسيجها ضد الضحية الذى حكيت القصة حوله. كانت واحدة من المطربات اللائى اشتركن فى إحياء حفل «أنشاص» الشهير، وفوجئت بالمطربة المثقفة، تقول فى نهاية أقوالها فى التحقيق، وقد بلغ بها الانفعال قمته: إننى واثقة من أن ما حدث لنا فى 5 يونيو، لم يحدث نتيجة لضعف المحارب المصرى أو عجزه عن مواجهة عدوه. سألتها بهدوء: وما هو السبب إذن من وجهة نظرك فى حدوث ما حدث لنا من هزيمة؟ أجابت الشاهدة بأسف وحزن واضحين: ماذا يصنع أشجع الرجال، إذا لم تكن لديهم القيادة القادرة على مواجهة الموقف والارتفاع إلى مستوى المسئولية؟ عدت أسأل الشاهدة بنفس الهدوء، لكى أدفعها للإفصاح عن مشاعرها وتفصيل ما أجملت: ماذا تقصدين يا سيدتى بحديثك عن انتقاد القيادة؟ وعاودت الشاهدة الإحساس بالأسف والحزن وهى تستطرد: إذا كان ما حدث فى حفل أنشاص وقد شاهدته بنفسى وشاركت فى إحيائه أمراً عادياً، فإن طيارينا فى مختلف المطارات والقواعد الجوية، كانوا مع الأسف تحت قيادة رجال أقل من الموقف، وأدنى من المسئولية التى كانوا يواجهونها. كتمت غيظى لهذا التعميم القاسى، وقلت للشاهدة: أريد مثالاً محدداً.. هذا التعميم فى الحكم على القيادات، فيه قسوة بالغة، وهو مرفوض تماماً. نظرت إلىَّ الشاهدة فى دهشة، وقد امتزج فى عينيها الإشفاق علىَّ والشك فى مدى جديتى وأنا أرفض اتهامها الذى أسقطته على رأس الجميع دون أن تدرى. فسارعت أقول لها: أرجوك أن تصارحى اللجنة بكل ما عندك من معلومات قد تساعدنا فى كشف الحقيقة، ولا تنسى أنك فنانة مثقفة، ومسئولة عن كل ما تقولينه.. ثم.. إن هذا الحكم الشامل لكل القيادات، فيه إهانة وظلم للشخصية المصرية لا ترضاه مواطنة مثلك، مفروض فيها بحكم دراستها الجامعية للقانون، أن تلتزم بميزان العدالة الصارم، وحين تلقى باتهام معين، يجب أن تحدد المقصود به بالذات، ولا تتركه معلقاً فوق رؤوس الجميع. وأجابتنى الشاهدة بغضب، وقد هز ضميرها القومى، دفاعى عن الشخصية المصرية: إذا كنت يا سيدى تريد مثالاً محدداً، فيكفى أن تعرف ما حدث فى قاعدة بنى سويف الجوية، صباح 5 يونيو. حبست أنفاسى، وتغلبت على مشاعر الدهشة التى تملكتنى وأنا أسمع الشاهدة تتحدث عن قاعدة بنى سويف، وسألتها بهدوء مفتعل: ما الذى حدث فى بنى سويف فى ذلك اليوم؟ فاندفعت تقول فى عبارات أقرب إلى الصراخ: تصور يا سيدى، أنه فى الوقت الذى كانت كل الدلائل تشير فيه إلى قرب اشتعال الحرب بيننا وبين إسرائيل، الأمر الذى يُحتم على كل قائد أن يعيش بين رجاله ليل نهار، يدرس معهم الموقف، ويستعد لكل احتمال، كان قائد مطار بنى سويف ينام ليلة 5 يونيو فى شقة خاصة استأجرها بعاصمة المحافظة، بعيداً عن رجاله، وعندما وقعت الكارثة فى الصباح، استيقظ القائد على صوت القنابل والصواريخ التى وصل صوت انفجارها المدمر، إلى المدينة، وبدلا من أن يستجمع شجاعته

شبكةعيونالإخبارية

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