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ضبط تاجر مخدرات بحوزته “كيلو ونصف “من نبات البانجو بالأقصر

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته “كيلو ونصف “من نبات البانجو بالأقصر ضبط تاجر مخدرات بحوزته “كيلو ونصف “من نبات البانجو بالأقصر

تمكنت مباحث مركز شرطه الأقصر من ضبط مسجل خطروسابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وتبديد بمنطقه العديسات بحري بحوزته 3 شريط تامول وكيلو ونصف من نبات البانجو.

وبتفتيش المتهم عثر معه على سلاح أبيض ومبلغ مالي حصيله تلك التجارة وتليفون محمول لتسهيل عمليه الترويج وذلك فى حملة أمنية للقضاء على أوكار الجريمة بمراكز ومدن المحافظة.

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من مباحث مركز شرطة الأقصر بضبط المتهم ” ح م ط  (33سنه – عاطل ) ومقيم العديسات بحري وبمواجهته اقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار حال تواجده امام مسكنه بذات المنطقه .

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر محضر بالواقعة.

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