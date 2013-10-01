سيف بن زايد يطلع على طائرة إسعاف متطورة

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس "الاثنين"، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على أول طائرة إسعاف مدني "هليوكوبتر" لإنقاذ الحالات الطارئة من المواقع البترولية البرية والبحرية في إمارة أبوظبي، مجهزة بكامل المعدات الطبية المتقدمة، وتعدّ الأولى من نوعها في الدولة.

> واستمع سموه إلى شرح من طاقم الطائرة (من نوع "Bell 412 EP") عن مواصفاتها، والمهام والخدمات التي ستغطيها لجميع العاملين في حقول النفط والغاز البرية والبحرية في الإمارة اعتباراً من مطلع أكتوبر الجاري.

وأوضح الطاقم أن الطائرة يضم فريقها الطبي واللوجيستي نخبة من ذوي الكفاءة العالية في التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة، وصنعت بأعلى مواصفات السلامة العالمية، وجُهزت لصالح شركة أدما العاملة وما يتبعها من شركات أدنوك العاملة في البر والبحر.

وأكد سموه حرص القيادة العليا على توفير أفضل الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية من خلال التعاون المثمر بين جميع الجهات؛ مثمناً سموه التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وما ينتج عنها من فوائد تصب في المصلحة العامة .

ونوه سموه بأهمية هذه الخطوة الاستراتيجية، في إطار الشراكة الحكومية بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بالأسعاف الوطني، وهيئة الصحة – أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك (أدما العاملة).

حضر تدشين الطائرة اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خليل داوود بدران؛ مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، واللواء أحمد ناصر الريسي؛ مدير عام العمليات المركزية بشرطة ابوظبي، والعميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتورة مها تيسير بركات، مدير عام هيئة الصحة أبوظبي، وعلي راشد الجروان الرئيس التفيذي لأدما العاملة، ومحمد إبراهيم المزروعي مدير عام طيران أبوظبي، وأحمد صقر السويدي؛ نائب رئيس شركة الحفر الوطنية، وعلي المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدما العاملة، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمقدم محمد إبراهيم العامري؛ مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني إلى أهمية الاستفادة القصوى من الشراكات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقديم خدمات الإسعاف المتطورة والمتميزة، مؤكداً حرص إدارة الطوارئ والسلامة العامة والإسعاف الوطني على متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة لتحقيق رؤية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا الخصوص.

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