الاحتفال باليوم العالمى لغسل اليدين 7 أكتوبر المقبل

تشارك وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وممثلين من مستشفى سرطان الأطفال، فى الاحتفال باليوم العالمى لغسل اليدين بمشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة من مختلف مدارس مصر، وبمشاركة أكثر من شركة من الشركات العاملة فى مجال النظافة الشخصية يوم الاثنين الموافق 7 من أكتوبر، حيث يعقد مؤتمر صحفى على هامش فعاليات الاحتفالية الرابعة على التوالى.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 88 دولة حول العالم تحتفل بهذا الحدث حيث تعتبر هذه الاحتفالية هى الرابعة على التوالى. يناقش المؤتمر موضوعات متعددة وهامة على رأسها أهمية خلق جيل جديد من الأطفال بدون أمراض بحضور عدد كبير من الفنانين.

وتشمل فعاليات اليوم عددا من الأنشطة التى من شأنها توعية الأطفال وترغيبهم فى هذه العادة الصحية، لخلق جيل من سفراء المستقبل ليساهم بفاعلية فى ترسيخ عادة غسل اليدين انطلاقا من مبدأ "الوقاية خير من العلاج".

يذكر أنه سيتم تكريم عدد من الفنانين الذى يساهمون فى التوعية بالنظافة الشخصية، سواء من خلال أعمالهم الدرامية أومن خلال المؤتمرات والندوات، التى يتم عقدها مثل الفنان هشام سليم وأحمد زاهر وأشرف عبد الباقى وطلعت زكريا وطارق لطفى وعدد آخر من الفنانين.

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