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الأمن يداهم منازل المتهمين الهاربين من خلية مدينة نصر.. ويعتقل عدداً منهم

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الأمن يداهم منازل المتهمين الهاربين من خلية مدينة نصر.. ويعتقل عدداً منهم الأمن يداهم منازل المتهمين الهاربين من خلية مدينة نصر.. ويعتقل عدداً منهم
«الظواهرى» ينكر فى التحقيقات أى صلة له بالخلية

كتب : صلاح الدين حسن منذ 14 دقيقة

شنت قوات الأمن، حملة مداهمات، أمس، على منازل عناصر تابعة لتنظيمات جهادية، فى محافظات «القاهرة، والجيزة، والشرقية»، ونجحت فى القبض على بعضهم، ولم تعثر على آخرين من المتهمين المطلوبين فى قضية خلية مدينة نصر. وداهمت قوات الأمن، منزل الشيخ رفاعى سرور، المنظر الجهادى، للقبض على نجله عمر رفاعى سرور، أحد المتهمين بالانتماء لخلية مدينة نصر، لكنها لم تعثر عليه، وقال يحيى رفاعى سرور، شقيق «عمر» لـ«الوطن»، إن القوات فتشت جميع شقق المنزل، ومنازل بعض الجيران بحثاً عن أخيه، ولم تعثر عليه، معتبراً اقتحام المنازل مخالفة قانونية وعودة للنظام القمعى، حسب قوله. وقال مجدى سالم، محامى متهمى الخلية، إن «عمر» وباقى المتهمين، لم توجه لهم أى اتهامات سوى الانتماء إلى تنظيم محظور، مضيفاً: «قوات الأمن لم تكن تلاحق متهمى خلية مدينة نصر قبل أحداث 30 يونيو، حيث كانوا يمارسون حياتهم بشكل طبيعى، لأن الأجهزة الأمنية كانت تعرف جيداً أنهم لم يتورطوا فى القضية. من جانبه، كشف مصدر أمنى، عن أن محمد الظواهرى، زعيم السلفية الجهادية فى ، أنكر فى التحقيقات معه أى صلة له بخلية مدينة نصر.

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