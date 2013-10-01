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«عمرو» رفض كتابة «لا للظلم» على الدبابة فى حصة الرسم.. فاعتدت عليه المعلمة

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«عمرو» رفض كتابة «لا للظلم» على الدبابة فى حصة الرسم.. فاعتدت عليه المعلمة «عمرو» رفض كتابة «لا للظلم» على الدبابة فى حصة الرسم.. فاعتدت عليه المعلمة
والد التلميذ: ذهبت إلى المدرسة لتقديم شكوى.. فلم يهتم أحد

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 13 دقيقة

تعرض طالب بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة النهضة الابتدائية، بحى السناهرة فى مدينة كفر الدوار، للضرب المبرح من قِبل معلمة مادة التربية الفنية «منتقبة»، بعد رسمه علم بجوار دبابات الجيش فى كراسة الرسم الخاصة به، مخالفاً تعليمات المُدرسة التى أمرتهم برسم الدبابات وكتابة عبارة «لا للظلم» عليها. وفوجئ تلاميذ الصف الرابع الابتدائى بدخول مُدرسة التربية الفنية إلى الفصل فى الحصة المخصصة، ووجهتهم لرسم موضوع عن دبابات الجيش، وأمرتهم بكتابة عبارة «لا للظلم» فوق الدبابات، وأطلقت على موضوع الرسم اسم «الانقلاب العسكرى»، وقام التلاميذ بتنفيذ تعليماتها خوفاً من العقاب، فيما رسم الطالب «عمرو محمد» علم مصر إلى جوار دبابات الجيش، بدلاً من العبارة التى أملتها عليهم المُدرسة والتى اعتبرها التلميذ «إساءة للجيش»، وما أن رأت المُدرسة ما رسمه التلميذ فى كراسته حتى انتابتها نوبة غضب، وصاحت فى وجهه وضربته ضرباً مبرحاً.

والد الطالب ذهب إلى المدرسة للتحقق من الواقعة وتقديم مذكرة لمديرة المدرسة، إلا أنه لم يتمكن من تقديمها، مؤكداً أنه سيعاود الذهاب إلى المدرسة لتقديم المذكرة. وقال إبراهيم التداوى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إن المديرية لم تتلق أى إخطار بشأن ما حدث، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المُدرسة للتحقيق حال ثبوت صحة الواقعة.

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