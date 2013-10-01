قائد الجيش الثالث: القناة مؤمّنة بـ«منطقة عازلة»

اللواء أسامة عسكر: لا حل لمشاكل سيناء سوى بالتنمية.. وسنستلم كل أسلحة القبائل وضبطنا كمية من الزى العسكرى تكفى لـ«كتيبة جيش».. ونجحنا فى حل 95% من مشاكل العمال

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 3 دقائق

أكد اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميدانى، أن قناة السويس مؤمنة بشكل غاية فى الدقة من خلال منظومة متكاملة تشترك فيها قوات الجيشين الثالث والثانى الميدانيين، علاوة على قوات الدفاع الجوى والقوات البحرية والجوية ويعملون من مركز قيادة واحد لتأمين القناة من الناحيتين الشرقية والغربية، علاوة على وجود كاميرات رصد غاية فى الدقة، وكذلك جارٍ إنشاء سور خرسانى حول المجرى الملاحى لفرض مزيد من التأمين، كما أن الشرطة المدنية تؤمن القناة من ناحية الظهير العمرانى. وقال فى تصريحات له بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 40 لانتصارات أكتوبر إن هناك تنسيقاً كاملاً مع القبائل الموجودة بالقرب من المجرى الملاحى للقناة، خاصة فى منطقة حى «الجناين» وهذه القبائل تتعهد دوماً بالقيام بدورها بالمشاركة فى تأمين القناة وحرصهم على سلامتها، فالجيش وأهالى السويس «حتة واحدة» وهناك ثقة كبيرة متبادلة بين الطرفين.

وفيما يخص مشروع تنمية محور قناة السويس، قال إن هناك تنسيقاً تاماً بين القائمين على المشروع وبين المؤسسة العسكرية، وهو أمر ضرورى بسبب الوجود المكثف لقوات الجيش فى سيناء وهو أمر ليس للعرقلة ولكن لضمان حماية الأمن القومى. وحول إمكانية إقامة منطقة عازلة حول المجرى الملاحى لقناة السويس لفرض مزيد من التأمين، أشار إلى أن هذا الأمر مطبق بالفعل فى منطقة شرق القناة على امتداد 3 كيلومترات، وعلى طول القناة يتم أيضاً فرض هذا الإجراء، خاصة أنها أراض تابعة لقناة السويس وتمثل عمقاً تأمينياً لها. والجيش الثالث هو واحد من ضمن التشكيلات الستة الرئيسية للقوات المسلحة وهو مسئول عن تأمين الحدود الدولية، وعلاوة على كل ذلك وبسبب ظروف الأوضاع الحالية، فالجيش يعمل ويكثف عمله فيما يتعلق بالمشاركات المجتمعية مع المواطنين، خاصة أن الجيش تحمل ذلك العبء فى ظل اضطراب الأوضاع، وعدم وجود مؤسسات دولة متماسكة خلال الفترة الماضية، فتولى الجيش الثالث مهمة التواصل مع المجتمع وعقد لقاءات مختلفة مع شيوخ القبائل والاستماع لمشاكلهم وتلبيتها، خاصة المتعلقة بحفر آبار المياه وتوفير السلع بأسعار مخفضة وغير ذلك.

كما أن الجيش الثالث يشارك فى أعمال التنمية، حيث خصص فى الفترة الأخيرة 170 مليون جنيه لإقامة العديد من المشروعات مثل إنشاء المستشفيات وإنشاء مركز لعلاج الأورام وخطوط إنتاج الخبز وتوفير 21 مليون جنيه للمساهمة فى رصف الطرق وترميم أقسام الشرطة والسجون التى تعرضت للتخريب بسبب أعمال العنف، كما تم إنشاء 200 صوبة زراعية وحفر 11 بئر مياه لخدمة أهالى جنوب سيناء، علاوة على تخصيص 2500 فدان من أراضى الجيش لصالح إنشاء مجمع صناعى كبير بسيناء.

وأوضح قائد الجيش الثالث أن قيادة الجيش قامت بعقد لقاءات مكثفة ومستمرة مع العمال أصحاب المشاكل ونجحنا فى حل 95% منها ولم تتوقف شركة واحدة عن العمل بسبب المطالب الفئوية حتى لا نهدد وجود الاستثمارات وأن الجيش كان يقف فقط مع العمال أصحاب الحقوق ولكن العمال أصحاب المطالب المبالغ فيها كان يتم التعامل معهم بكل حزم حتى لا يتم تعطيل عجلة الإنتاج.

وقال إن هناك تعاوناً كاملاً مع الشرطة لتأمين الشارع والأهداف الحيوية وكذلك تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، علاوة على تأمين جميع شركات البترول والبنوك بشكل ذاتى والاشتراك فى الأكمنة الموجودة بالشوارع، خاصة أن محافظة السويس بها 90 كميناً وجنوب سيناء بها 70 كميناً يعمل بها رجال الجيش مع الشرطة جنباً إلى جنب. وعن التنسيق مع قوات الجيش الثانى فيما يخص عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء، أشار إلى أن قوات الجيش الثالث تتولى عمليات غلق الطرق الرابطة بين شمال سيناء وجنوبها لمنع تسرب العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها وتسهيل مهمة القبض عليها وكذلك غلق الممرات التى من الممكن أن يستخدمها العناصر الإجرامية للهروب. وقال: «نحن نعرف جيداً مهمتنا الأساسية ونخلق توازناً بين ما نقوم به لتأمين الجبهتين الداخلية والخارجية وهو جزء واحد لا ينفصل، والتدريبات مستمرة بشكل كبير وبشكل منتظم، وسوف تشهد الفترة المقبلة برامج تدريبات مكثفة للحفاظ على الحالة القتالية». وأضاف: «مش هيحافظ على سيناء سوى التنمية فى سيناء وفقاً لبرامج زمنية محددة ومشروعات تتناسب مع طبيعة سيناء، وضرورة الالتفات إلى منطقة وسط سيناء، لأنها من المناطق المظلومة بحق، خاصة أنها واقعة بين محافظتين (شمال وجنوب سيناء) وهى منطقة فقيرة جداً وهناك تهميش لسكانها ونحاول جاهدين تقديم المساعدات لأهلها من خلال حفر آبار المياه وتوصيل الكهرباء وغير ذلك. وفيما يخص المبادرة التى دعا لها قائد الجيش الثالث بضرورة قيام القبائل بتسليم السلاح قال: «بعض القبائل تمتلك أسلحة بشكل كبير، خاصة المهربة من ليبيا، والمبادرة لم تفشل حيث إن عمليات تسليم السلاح مستمرة وخلال الفترة الماضية قامت القبائل بتسليم 34 قطعة سلاح و25 دانة مدفع، وأنه سيتم تسليم السلاح كله إن آجلاً أو عاجلاً». وعن جهود الجيش فيما يخص القضاء على زراعة وتجارة المخدرات، أوضح أن المخدرات مشكلة كبيرة ويتم زراعتها فى أماكن وعرة بالجبال وكان هناك حملات مكثفة تتم لحرق هذه الزراعات ولكن بسبب الظروف خلال الفترة الأخيرة توقفت مثل هذه الحملات ولكن تم تكثيف الأكمنة والإجراءات الأمنية بجميع مداخل ومخارج سيناء لمنع تداولها، وخلال الفترة الماضية تم ضبط 35 طن مواد مخدرة. وقال إن هناك عناصر من الجيش الثالث موجودة فى الموانئ ويتم التنسيق مع العاملين بها للقيام بعمليات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الزى العسكرى وخلال الفترة الأخيرة تم ضبط كمية من الزى العسكرى تكفى لـ«كتيبة جيش»، علاوة على ضبط خرائط مدرسية تشير إلى تبعية حلايب وشلاتين لدولة السودان، وهى أمور مقصودة من خلال جماعات تريد زعزعة الاستقرار المصرى.