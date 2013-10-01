سيناء تشتعل: الإرهاب يغتال 3 جنود ومدنياً.. وتبادل إطلاق نار على الحدود

القبض على 3 متورطين فى الهجوم على «سنترال العريش» وإحراق الكنيسة

كتب : محمد مقلد منذ 3 دقائق

اشتعلت الأوضاع الأمنية فى سيناء أمس، وشنت الجماعات الإرهابية هجمات مباشرة ضد قوات الجيش والشرطة لأول مرة منذ فترة طويلة، ما أسفر عن استشهاد 3 مجندين ومدنى وإصابة 3 آخرين، فيما واصلت قوات الأمن عملياتها العسكرية، وألقت القبض على 3 إرهابيين متورطين فى الهجوم على سنترال العريش وإحراق كنيسة مار جرجس، و19 مطلوباً أمنياً.

وأطلق مسلحون الرصاص على 3 مجندين من قوة قسم شرطة ثالث العريش، أثناء توجههم لعملهم، ما أسفر عن استشهاد المجندين «قرنى كمال قرنى» و«الشحات محمد فاروق»، وإصابة المجند «محمد أبوالشدايد».

وقال شهود عيان إن قوات من الجيش والشرطة حاصرت حى المساعيد بعد الحادث، واشتبكت مع المسلحين فى شوارع الحى.

كما اغتال مسلحان المجند عصام محمد أحمد، 26 عاماً، التابع لقوات الأمن المركزى، أثناء تناوله «كوب من عصير القصب»، من معصرة الزيتون بحى العبور بمدينة العريش.

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش العسكرى إن المجند استشهد جراء إصابته بطلق نارى فى الرأس. وفى هجوم ثالث، هاجمت العناصر الإرهابية كمين أبوطويلة بالشيخ زويد، وبادلتهم القوات إطلاق النار، حتى لاذوا بالفرار، وأسفر الهجوم عن إصابة مجند بطلق نارى فى جانبه الأيمن، كما أصيب مساعد بقوات الجيش نتيجة لهجوم عناصر الإرهاب على سيارة للجيش أثناء مرورها بحى المساعيد بالعريش، وتم نقل المصابين لمستشفى العريش العسكرى.

كما أصيب مجندان فى هجوم شنه مسلحون على كمين الخروبة. وفى رفح، فتح إرهابيون يستقلون دراجة بخارية النار على المواطن «إبراهيم أ. س». أثناء وجوده على مقهى شعبى بشرق مدينة الشيخ زويد، ما أدى لوفاته فى الحال. من جهة أخرى، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين مجموعة من المهربين، القوات التى تقوم بهدم الأنفاق، وقال الأهالى إن المسلحين فتحوا النار على القوات فى منطقة الحلاوات وحى صلاح الدين، لتندلع الاشتباكات بين الطرفين.

وتابع الأهالى أن سلاح المهندسين استخدم اللوادر والكراكات، لهدم كافتيريا «العبور» والذى كان يستخدمها المسافرون كاستراحة لهم، والمجاورة لمعبر رفح البرى وذلك لدواعٍ أمنية، فيما بدأت الأجهزة المعنية فى إجراءات نقل موقف سيارات المعبر من أمام البوابة الرئيسية، وتحديد مكان جديد له يبعد عن المعبر بمسافة 200 متر عن المعبر. فى المقابل، واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية لليوم الـ23 على التوالى، وقال مصدر أمنى إن قوات الجيش اعتقلت اثنين من العناصر الإرهابية التى شنت هجوماً مسلحاً أمس الأول على سنترال العريش، والذى أسفر عن إصابة مجند واستشهاد الفتاة، عبير أحمد محمد، 14 عاماً. وألقت مديرية أمن شمال سيناء، القبض على «محمد - ذ» 35 عاماً، موظف بجامعة سيناء، المتهم الرئيسى فى حرق كنيسة مارجرجس بالعريش.

كما ضبطت قوات الشرطة 19 مطلوباً فى قضايا جنائية خلال حملة المداهمات التى قامت بها القوات فجر أمس على مدينتى العريش وبئر العبد، كما ألقت القبض على «حسام - م» 28 عاماً، فلسطينى، يقيم بالبلاد بطريقة غير شرعية. إلى ذلك، تمكنت قوات حرس الحدود برفح من إحباط محاولة لتسلل 56 أفريقياً لدولة إسرائيل عبر الحدود.

ومن ناحية أخرى، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه طلب من الرئيس عدلى منصور، خلال لقائه الأخير، رفع رواتب شيوخ القبائل البدوية الحكوميين، من 2000 إلى 5000 جنيه شهرياً.