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وقفة للعاملين بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بإقالة الإدارة

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وقفة للعاملين بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بإقالة الإدارة وقفة للعاملين بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بإقالة الإدارة

ينظم اليوم الموظفون بمستشفى كفر الشيخ العام من هيئة تمريض وعمال وإداريين، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة الإدارة الحالية للمستشفى، وإعادة الدكتور لطفى عبد السميع مدير المستشفى المقال.

وأكد عدد من العاملين بالمستشفى لـ"اليوم السابع" أن مدير المستشفى السابق جلب للمستشفى تبرعات بـ4 ملايين جنيه ونصف، وجهز 8 حجرات عمليات وغيرها من التجهيزات التى قدمها للمستشفى، كما أنه عانى الكثير فى ظل عدم وجود الأمن خلال ثورة 25 يناير وما بعدها والتعديات على العاملين بالمستشفى من جانب البلطجية وبعض أهالى المرضى المترددين.

وأشار العاملون إلى أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لم تر من المستشفى ما يستدعى إقالته وكل ما زارته فى المستشفى غرفة الاستقبال فقط، ولم يكن به ما يستدعى لذلك.

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مصر 365