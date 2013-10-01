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فرقة كورال أوبرا الإسكندرية تحيى أولى حفلات الأطفال بأوبرا دمنهور

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فرقة كورال أوبرا الإسكندرية تحيى أولى حفلات الأطفال بأوبرا دمنهور فرقة كورال أوبرا الإسكندرية تحيى أولى حفلات الأطفال بأوبرا دمنهور

تستضيف دار أوبرا دمنهور أولى حفلات الأطفال الصباحية لهذا الموسم، وذلك فى إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية باليوبيل الفضى على تأسيسها.

ويحيى الحفل فرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية قيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ويتضمن برنامج الحفل أغانى "الله يا بلدنا- بالا بينا -أنا كتكوته-لما بدا يتثنى– عندى بغبغان- معانا ريال- يا - بحب الصدق- ميدو- بانتوميم- جدو -أحلف بسماها، ويشدو بها وليد فريد –فيروز أيمن – غرام رأفت- آلاء محمد- باسل جمال- يمنى حسن- فاطمة مصطفى – مازن عماد- نادين نشأت- محمد متولى- المجموعة.

يذكر أن فرقة كورال أوبرا الإسكندرية للأطفال قد قدمت عدة حفلات ناجحة العام الماضى منها رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوى "الليلة الكبيرة".

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مصر 365

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