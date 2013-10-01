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“بنى سويف” تبدأ في تنفيذ خارطة الطريق بتجهيز لجان الانتخابات

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“بنى سويف” تبدأ في تنفيذ خارطة الطريق بتجهيز لجان الانتخابات “بنى سويف” تبدأ في تنفيذ خارطة الطريق بتجهيز لجان الانتخابات
محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

 

بدأت محافظة بني سويف في تنفيذ خارطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، وبدات المحافظة ومديرية الأمن فى التجهيز مبكرًا مقار لجان الاستفتاء على تعديل الدستور، وأرسل عدد من مأمورى أقسام الشرطة خطابات إلى رؤساء المدن لتجهيز مقرات اللجان للاستفتاء على دستور 2013 والإفادة إذا كانت صالحة للاستفتاء من عدمه من حيث الإضاءة وصيانة دورات المياه وطفايات الحريق .

كما تم إرسال خطابات أخرى رسمية إلى مديرية التربية والتعليم للانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستكمال المرافق داخل المدارس ومراجعة التجهيزات داخل مقار اللجان بالمدارس وتوفير الإضاءة الكافية ونظافة المدارس محل اللجان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية مع مراجعة شاملة لمقار اللجان، ودورات المياه وإنارة فناء المدارس، وأن يقوم قطاع الكهرباء بعمل مراجعة شاملة للكابلات وأعمال الصيانة اللازمة ضمانا لعدم انقطاع التيار الكهربائي بمقار اللجان، وتوفير المولدات اللازمة للطوارئ و تجهيز واستعداد المستشفيات وتوافر عربات الإسعاف و كذلك استعداد أجهزة الدفاع المدني لمواجهة أية حالات طوارئ وتأمين وتمهيد الطرق المؤدية ورفع كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للجان الاقتراع و أن الاستفتاء يجرى فى بنى سويف على مستوى 9 لجان عامة تضم مليون و454ألف 278ناخبا داخل 443 لجنة فرعية فى 407 مراكز انتخابية .

وكان العميد عادل حجازى مامور مركز بنى سويف قد أرسل خطابًا إلى مجلس مدينة بنى سويف يطالبه فىه بالتأكد من تجهيز 3 مقرات لتعديل الدستور القادم من حيث الإضاءة وصيانة دورات المياه وطفايات الحريق بمقرات مجلس قروى ابشنا واهناسيا الخضراء وباروط.

محافظة بني سويف1

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