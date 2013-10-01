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المتوسطة الرابعة تطلق مشروع «واتسي بيدي»

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المتوسطة الرابعة تطلق مشروع «واتسي بيدي» المتوسطة الرابعة تطلق مشروع «واتسي بيدي»

 مريم الصغير (الرياض)

أطلقت المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لمكتب جنوب شرق محافظة جدة مشروع واتسي بيدي، ضمن مسابقة عطائي وطني، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للاحتفال باليوم الوطني 83، وذلك لتوعية طالبات المدارس حول كيفية استعمال الواتس بصورة ايجابية، وأهميته للتواصل مع الأهل.وتتمثل محاور المشروع حول الدين، الوطن، الوقت، العمل والتواصل بمشاركة عشر طالبات موهوبات في الرسم والخط الجميل والحاسب الآلي والقدرة على الحوار، بإشراف مديرة المدرسة ونخبة من المعلمات.وقد أطلقت أول رسالة توعوية يوم الاثنين 17 ذو القعدة، الموافق 23 سبتمبر 2013 بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.ويعتمد المشروع على استخدام تقنية وسائل الاتصال الإعلامية، وإنشاء موقع في تويتر لزيادة التواصل وبث الوعي بين أفراد المجتمع، وسيتم التواصل مستقبلا مع عدد من علماء الدين والمسؤولين للتصحيح من الرسائل المنافية للشرع والمزعزعة لأمن الوطن، وسوف يكون عدد الرسائل التي تطلقها الحملة 83 رسالة بعدد سنوات الخير والعطاء للوطن الغالي.

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