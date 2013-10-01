انطلاق الأسبوع التعريفي للمستجدين بجامعة الإمام

أحمد الحذيفي (الرياض)

انطلق أسبوع البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المستجدين للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1434/1435هـ، وذلك بمكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، برعاية عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور محمد بن صالح الخليفي. وأوضح الدكتور الخليفي أن البرنامج التعريفي بالمكتبة بالمدينة الجامعية تقيمه الجامعة لكافة الطلاب المستجدين بهدف تعريفهم بالجامعة بشكل عام وعلى مكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة والخدمات التي تقدمها على وجه الخصوص. وأضاف أنه من خلال برنامج الزيارة يتم تعريف الطلاب على الأقسام الموجودة وكيفية استخدام الحاسب الآلي في البحث من خلال فهرس المكتبة، إضافة إلى آلية البحث عن طريق الانترنت في موقع الجامعة وموقع العمادة وقواعد المعلومات المشتركة بها الجامعة، كما يتم اصطحابهم في جولة تعريفية في أرجاء مكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة، لإطلاعهم على أقسامها وتقديم الشرح لهم، كما يحصلون على الحقيبة التعريفية وبعض المطويات التعريفية عن المكتبة في نهاية الزيارة. وأهاب الدكتور الخليفي بأعضاء هيئة التدريس بالكليات والأقسام المبادرة بتنظيم الزيارات للطلاب المستجدين وطلاب السنة التحضيرية، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها العمادة لأبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والزوار للمكتبة من شرائح المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن البرنامج سيستمر لمدة أسبوعين. كما نفذت عمادة شؤون المكتبات برنامج أسبوع المكتبة التعريفي للطالبات في مركز دراسات الطالبات.