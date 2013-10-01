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بحث تطوير 75 موقعا لعمارة المساجد

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بحث تطوير 75 موقعا لعمارة المساجد بحث تطوير 75 موقعا لعمارة المساجد

 عكاظ (الرياض)

بحث وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، خلال اجتماع مجلس الإدارة في مقر الوزارة، تطوير المؤسسة لـ(75) موقعا لعمارة المساجد في مختلف أنحاء المملكة، وذلك مساندة منها للراغبين في بناء بيوت الله وعمارتها، إضافة إلى وجود (45) مشروعا تحت التنفيذ موزعة على كافة أنحاء المملكة تتضمن بناء مساجد جديدة. وأوضح مدير المؤسسة الدكتور حمد العليان أن المجلس ناقش إقامة ورشة عمل متخصصة لعمارة المساجد تتكون من أربعة محاور: تعنى بالعمل الخيري المتعلق بعمارة المساجد وتوفير الدعم الإداري والمالي لها، كما تعنى بالاهتمام بالمواصفات والأساليب الحديثة في البناء، ويدعى لها المختصون من العلماء والمهندسين وأئمة المساجد ومحبي الخير، مضيفا أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بأعمال المؤسسة واقتراح ما يعزز دورها في عمارة المساجد.وقدم الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري شكره لأعضاء المجلس على تعاونهم، كما أثنى على دور مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد في تطوير العمل الخيري المتعلق بعمارة المساجد في المملكة العربية .

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