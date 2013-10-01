مؤتمر التقنيات الطبية يختتم أعماله بمناقشة 12 ورقة علمية

محمد النغيص (الرياض)

اختتم المؤتمر السعودي الدولي الثاني للتقنيات الطبية 2013م أعماله بمناقشة أكثر من 12 ورقة علمية تناولت عددا من المواضيع ذات الصلة بالتقنيات الطبية.المؤتمر نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمقرها بالرياض، وقدم فيه البروفيسور روجر بويلون من جامعة لوفين ببلجيكا ورقة علمية بعنوان (فيتامين دي فيتامين متعدد الوظائف)، واستعرض الدكتور مارك دوناث رئيس عيادة أمراض الغدد الصماء والسكري والأيض بمستشفى جامعة بازل بسويسرا ورقته العلمية بعنوان (التهابات السكري من النوع الثاني وطرق علاجها)، وتحدث الدكتور بيتر سترالفورز أستاذ البحوث الاستراتيجية في جامعة ينكوبنج بالسويد حول (إشارات الأنسولين في السكري من النوع الثاني)، وقدم الدكتور زهير الهليس استشاري طب الأطفال ومستشار جراحة القلب لخدمات القلب والأوعية الدموية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ورقة علمية بعنوان (الاستجابة السريعة الخارجية للدعم القلبي في الأطفال الذين يعانون من السكتة القلبية بعد جراحة القلب)، بعدها طرح البروفيسور زهير الحسنان ورقة عن التحليل الجيني لاضطرابات القلب والأوعية الدموية في المملكة. وفي ختام الجلسة استعرض الدكتور فتوان المهنا أستاذ بيولوجيا الخلية الجزيئية وعلم وظائف الأعضاء بكلية الطب في جامعة الفيصل ورقته التي تطرقت إلى البروتين البشري.وفي الجلسة الاخيرة قدم الدكتور سعود السفري رئيس قسم الغدد الصماء بمستشفى القوات المسلحة بالهدا ورقة عن الإدارة الدوائية لداء السكري خلال شهر رمضان، عقب ذلك قدم الدكتور محمد قطينة من وحدة أبحاث القلب والأوعية الدموية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ورقة علمية تناولت البطين الأيسر في القلب والتغيرات التي تطرأ عليه، وفي الورقة الثالثة ناقشت الدكتورة بوزيات كورالي إعادة البرمجة الجينية في القلب بواسطة الكالسيوم. بعدها استعرض الدكتور منصور الجفن مستشار وطبيب أمراض القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ورقة علمية تناولت موضوع تصميم صمام القلب المتكامل ونظام التسليم فيه.