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جرس الإنذار الجديد يخلي طالبات جامعة المجمعة

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جرس الإنذار الجديد يخلي طالبات جامعة المجمعة جرس الإنذار الجديد يخلي طالبات جامعة المجمعة

 عوض الشتيلي (المجمعة)

تسبب خلل في جرس إنذار الحريق في إخلاء طالبات كلية التربية التابعة لجامعة المجمعة أمس الأول.وقال مدير العلاقات والإعلام الجامعي ناصر اليوسف إن الإخلاء نتيجة تركيب أجهزة إنذار حديثة لم تستلم بعد من الشركة المشغلة حيث حدثت مشكلة بسيطة في أحد أجراس الإنذار مما أدى لإطلاق صافرة الإنذار، وتم إغلاق تيار الكهرباء عن كامل المبنى كتصرف احترازي وإخلاء المبنى بناء على خطة الإخلاء المتبعة في مثل هذه الحلات وإحضار جميع حافلات النقل في وقت وجيز والسماح للطالبات بالاتصال بأولياء أمورهن للحضور. وأكد أنه لم تحدث بحمد الله أي مشكلات أو إصابات، كما عاين الدفاع المدني المبنى بعد الإخلاء.

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