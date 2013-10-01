«المناهج» تحتفل بـ«عطائي لوطني» للطالبات

احتفلت مدارس المناهج بالرياض في ذكرى اليوم الوطني ال 83 للمملكة العربية السعودية من خلال عدد من الفقرات المتنوعة واكتست جميع أروقة المدرسة باللون الأخضر والعديد من الصور التي تجسّد حب الوطن والقيادة الرشيدة، والتي اشتملت على إظهار التطور الذي تعيشه المملكة من نهضة شاملة منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. وما تحقق من انجازات طوال مسيرة التوحيد الخالدة حتى يومنا هذا تحت قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وكان هذا الاحتفال"عطائي لوطني" تحت إشراف مديرة المدرسة الأستاذة منى المواش وتنظيم رائدة النشاط الاستاذة نوف الخليفة وحضر الحفل كل من الهيئة الإدارية ومديرات الأقسام وأولياء الأمور