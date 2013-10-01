تعيين 3 مديرين لمكاتب التربية بقرطبة والدرعية والشمال

أصدر المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند قراراً بتكليف ثلاثة من القيادات التربوية بتعليم الرياض للعمل كمديري مكاتب التربية والتعليم بالرياض.

واوضح مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية للبنين محمد بن عبدالله المرشد أنه نظراً لشغور عدد من ادارات المكاتب لانتقال المديرين منها الى مناصب اخرى فقد تم تكليف عدد من القيادات التربوية بادارة هذه المكاتب، على النحو التالي: تكليف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار مديراً لمكتب التربية والتعليم بشمال الرياض، وفواز بن محمد آل داود مديراً لمكتب التربية والتعليم بالدرعية، وسهم بن ضاوي الدعجاني مديراً لمكتب التربية والتعليم بقرطبة، وسعد بن مبارك بن صقر مساعداً لمدير الاشراف التربوي لشؤون المكاتب بالادارة.