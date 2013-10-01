أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تعيين 3 مديرين لمكاتب التربية بقرطبة والدرعية والشمال

Google+ Print
تعيين 3 مديرين لمكاتب التربية بقرطبة والدرعية والشمال تعيين 3 مديرين لمكاتب التربية بقرطبة والدرعية والشمال

    أصدر المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند قراراً بتكليف ثلاثة من القيادات التربوية بتعليم الرياض للعمل كمديري مكاتب التربية والتعليم بالرياض.

واوضح مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية للبنين محمد بن عبدالله المرشد أنه نظراً لشغور عدد من ادارات المكاتب لانتقال المديرين منها الى مناصب اخرى فقد تم تكليف عدد من القيادات التربوية بادارة هذه المكاتب، على النحو التالي: تكليف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار مديراً لمكتب التربية والتعليم بشمال الرياض، وفواز بن محمد آل داود مديراً لمكتب التربية والتعليم بالدرعية، وسهم بن ضاوي الدعجاني مديراً لمكتب التربية والتعليم بقرطبة، وسعد بن مبارك بن صقر مساعداً لمدير الاشراف التربوي لشؤون المكاتب بالادارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية