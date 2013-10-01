أحكام بالسجن على 20 متهماً بالإرهاب من خلية الـ63

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض امس النطق بالحكم على عدد من المتهمين بالارهاب يمثلون المجموعة الثانية ضمن خلية مكونة من 63 متهماً، وقضت الأحكام بإدانة 20 متهماً بالسجن من 4 أشهر إلى 20 سنة.

وأدين المتهمون في هذه المجموعة بعدة تهم منها الافتيات على ولي الأمر بانتهاج المنهج القتالي الداعم للعمليات التخريبية في الخارج واعتناق الفكر التكفيري ضد الدولة وولاة الأمر، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بالأموال، وقيام عنصر من الخلية بقطع وعد لأحد المغرر بهم أنه في حالة المشاركة في القتال سيقوم بتسديد ديونه بعد موته، والتنسيق لخروج الشباب والتغرير بهم، وتبني بعضهم لفكرة قتل رجال الأمن من خلال حيازة بعض المنشورات التحريضية منها منشورة (الباحث في قتل أفراد وضباط المباحث)، واعتبار بعضهم العمليات الإرهابية في الداخل من باب الجهاد، وغير ذلك من تهم دينوا بها.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم رقم (4) بالسجن 3 سنوات، والمدعى عليه رقم (6) 4 سنوات، ورقم (7) 8 سنوات، ورقم (8) حكم عليه بالسجن 5 سنوات و6 اشهر، وال(25) 3 سنوات وستة أشهر، وال(40) حكم عليه ب10 أشهر، والمدان ال(43) 8 سنوات. كما قضت بسجن المتهم ال(44) 5 سنوات، وال(45) 20 سنة، وال(46) 8 سنوات، وال(47 ) 12 سنة، وال(49 ) سنتين، وال(50) اربعة اشهر. وحكم على المدان ال(53) بالسجن 6 سنوات، وال(54) 9 سنوات، وال(55) 15 سنة، وال(56) 10 سنوات، وال(58) 4 سنوات، وال(59) 10 سنوات، والمتهم ال(63) 9 سنوات.

وقررت المحكمة أيضاً منع جميع المدانين من السفر مدة مماثلة لسجنهم وإبعاد الأجانب منهم خارج البلاد , وستختتم اليوم الثلاثاء جلسات النطق بالحكم على بقية أعضاء الخلية.