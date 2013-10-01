مدير جامعة الملك خالد يصدر عدداً من القرارات الإدارية

أصدر مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود عدداً من القرارات الإدارية شملت:

تكليف الدكتور مريع سعد الهباش وكيلاً لكلية العلوم الإدارية والمالية للدراسات العليا.

تكليف الدكتور سعيد بن علي العضاضي وكيلاً لكلية العلوم الإدارية والمالية للتطوير والجودة.

تكليف الدكتور صالح مشرف محمد الشهري مساعداً للمنسق العام للبرامج المشتركة بمكتب وكيل الجامعة.

تكليف الدكتور حسين محمد حسين آل محي وكيلاً لكلية العلوم الطبية التطبيقية.

تكليف الدكتورة دخنة علي غرم الشهري وكيلةً لكلية المجتمع للبنات بخميس مشيط.

تجديد تكليف المحاضرة أسماء عبدالله جار الله القحطاني وكليةً لمركز دراسة الطالبات لشؤون الطالبات.

تكليف سعادة الأستاذ سالم فائز آل مخفور العلياني وكيلاً لعمادة التعلم الإلكتروني.

ذكر ذلك المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن حامد البحيري متمنياً للجميع التوفيق في مهامهم.