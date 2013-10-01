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د. مشاط وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز

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د. مشاط وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز د. مشاط وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز

    صدرت الموافقة السامية على تعيين الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز للتطوير. ولمدة ثلاث سنوات.

والدكتور مشاط حاصل على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي (نظام الوسائط المتعددة) من جامعة ليدز البريطانية، وشهادتين في التفوق العلمي في مجال الحاسب الآلي من المؤتمر الوطني للحاسبات. وسبق أن تولى العديد من المناصب الإدارية والأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز، منها عميداً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وعميداً للقبول والتسجيل، كما يعمل مستشاراً غير متفرغ لرئاسة الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف لتطوير أنظمة الإلكترونية بالرئاسة منذ 2004م وحتى الآن. ومستشاراً غير متفرغ لإمارة منطقة مكة المكرمة لتطوير أنظمة الحاسبات بالإمارة عامي 1992م و1993م.

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