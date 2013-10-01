احتفالات اليوم الوطني تتواصل في مجمعات التربية النموذجية والنزهة والريان والروابي «للبنين والبنات»

تواصلت احتفالات مدارس التربية النموذجية باليوم الوطني في جميع المراحل للمجمعات الثلاثة "بنين وبنات" طوال الأسبوع الماضي في الأيام الثلاثة التي خصصت للاحتفال داخل المدارس، إذ تنوعت الفعاليات في كل المراحل من خلال الأناشيد والقصائد والأفلام الوثائقية والأعمال الإبداعية و وتزيينها باللون الأخضر والأبيض والبرامج المعدة مسبقا من قبل هيئة التدريس في كل المراحل والتي شارك بها عدد من الطلاب وأولياء الأمور ووجدت صدى مميزا داخل وخارج المدارس كما أن طلاب وطالبات المدارس شاركوا في عدد من البرامج التلفزيونية عبر التلفزيون السعودي بمناسبة اليوم الوطني في القنوات السعودية.

حيث شهد مجمع النزهة برامج احتفالية مميزة بهذه المناسبة اشرف عليها المشرف العام د.عيسى الضفيان ومدراء ومعلمي المراحل.

من جانبه احتفل القسم الابتدائي بنات في مجمع الريان باليوم الوطني، اذ استمتع الجميع بالفعاليات التي أقيمت في المسرح للمرحلتين الأولية والعليا، واشتملت الفقرات على الأناشيد الوطنية والمسابقات التي تدور حول المعلومات العامة عن المملكة العربية السعودية, وشاركت مجموعة من الطالبات بإلقاء القصائد والأناشيد، كما كان هناك تكريم للمشاركات بمسابقة المصادر وتم توزيع الهدايا والشهادات على الطالبات، وكذلك فقرة عرض الأزياء الشعبية الوطنية. وتم أيضاً توزيع بعض الهدايا الرمزية للذكرى من الطالبات مثل الطالبة عبير الخلف، والمعلمات أفراح المطيري - شروق السلمي - المتدربة شريفة المدهش وغيرهم.

كما لا ننسى الجهود المبذولة في إطار مشاركة طلابنا في احتفالات الوطن باليوم الوطني الثالث والثمانين وعلى مسرح الشيخ /محمد الخضير بمجمع المدارس بالروابي، اذ قدم فريق العرضة السعودية من طلاب المدرسة والذي قاده كل من الطالب فارس القحطاني والطالب طلال العمري العرضة السعودية بأداء رائع مميز نقل على القناة السعودية الثانية وكان عريف الحفل الطالب عمر القحطاني، وحضره جمهور من طلاب المجمع يتقدمهم نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ إبراهيم الدرع ، والمشرف العام الأستاذ خالد القضيب، ونائب المشرف العام الأستاذ فهد الكريديس وعدد من مديري المراحل إضافة لعدد من المعلمين.

فيما شاركت 10 طالبات من القسم الابتدائي المرحلة العليا في القناة السعودية الثانية، اذ ألقين القصائد وتحدثن عن مشاعرهن بمناسبة اليوم الوطني، والطالبات هن:

ديم المدلج - ليان الشدوخي - هتون اليحيى - زينة المصري - سارة العبدالكريم - دانة البطاح - جنى السالم - شادن التركي - ديمة الغامدي - سارة الخليوي.

كما قامت المرحلة المتوسطة بنات-الريان ممثلة في مديرة المرحلة الأستاذة إيمان المقرن، بمشاركة طالبات المرحلة هذه الفرحة وتوزيع مايقرب على 700 علم سعودي بهذه المناسبة وقد تضمن الحفل عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من العروض المسرحية والحوار بالإضافة إلى القصائد الوطنية والعروض الفلاشية وعمل فكرة رائدة بإقامة معرض مصغر يحمل مجموعة من أعمال معلمات وطالبات المرحلة في ثلاث جهات مكتب إدارة التربية والتعليم في الروابي وكذلك الإدارة العامة للمدارس في الريان و والروابي وشهد المعرض إعجاب وثناء أولياء الأمور والمنسوبين.