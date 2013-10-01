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مقرر تنقية جداول المحامين: شطب البرادعى ونور ليس له علاقة بالسياسة

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مقرر تنقية جداول المحامين: شطب البرادعى ونور ليس له علاقة بالسياسة مقرر تنقية جداول المحامين: شطب البرادعى ونور ليس له علاقة بالسياسة

أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة تنقية الجداول، أنه حاول الاتصال بسامح عاشور، نقيب المحامين، أكثر من مرة لإبلاغه بقرار اللجنة بإسقاط عضوية كل من الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، ولكنه لم يرد عليه.

وقال صالح فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن القرار اختصاص أصيل للجنة تنقية الجداول وأنه ليس ملزمًا بالرجوع للنقيب والمجلس عند اتخاذه لعرضه عليهما، وهو قرار صحيح، مؤكّدًا أن قرار شطب البرادعى ونور ليس له علاقة بمواقفهما السياسية وليس انتقامًا سياسيًا كما وصفه البعض، ولكنه عمل نقابى.

وتابع "إذا كان الدكتور محمد البرادعى والدكتور أيمن نور لديهما من المستندات ما يثبت أنهما يمارسان مهنة المحاماة خلال الفترة الماضية فليتقدما بها للجنة، وللعضو المسقطة عضويته التقدم بأوراقه مرة أخرى للقيد فى النقابة".

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