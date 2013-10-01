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طلاب كفر الشيخ يشتركون بـ 40 اختراع فى يوم الابتكار بـ6 أكتوبر

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طلاب كفر الشيخ يشتركون بـ 40 اختراع فى يوم الابتكار بـ6 أكتوبر طلاب كفر الشيخ يشتركون بـ 40 اختراع فى يوم الابتكار بـ6 أكتوبر

أكد محمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مدرسة الثانوية التقدمية بكفر الشيخ، والمدرسة الثانوية الصناعية بسيدى سالم، والمدرسة الزخرفية، ستشترك بـ40 طالب مخترع فى المسابقة التى ستشهدها اليوم قاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف حسن دخيل مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المحافظة لديها عدد كبير من المبتكرين والمخترعين من الطلاب يقدمون ابتكارات مفيدة للمجتمع، وتوفر كثيرا من الموارد، مشيرا إلى أن كفر الشيخ حصلت على المركز الأول والثانى فى مسابقة انتل لعام 2013م، التى أقيمت بجامعة الإسكندرية.

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