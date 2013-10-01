أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

أمن سوهاج يضبط بندقيتين آليتين وذخيرة في خصومة ثأرية‎

  • 13
Google+ Print
أمن سوهاج يضبط بندقيتين آليتين وذخيرة في خصومة ثأرية‎ أمن سوهاج يضبط بندقيتين آليتين وذخيرة في خصومة ثأرية‎

حملة أمنية

 

قامت حملة أمنية تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج استهدفت بعض أفراد عائلتي [ الصوالح – سعودي ] بناحية أولاد نصير – بسوهاج لارتباطهم بعدة ثأرية نتج عنها متوفين ومصابين.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط كلا من “عنتر أحمد عمر سن 24 حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي – وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62×39 و” 15 ” طلقة من ذات العيار [ ينتمي لعائلة الصوالح ] ، خلف عبد المجيد إسماعيل سن 40 وبحيازته فرد روسي محلي الصنع و” 5 ” طلقات عيار 7.62×39  بندقية آلية عيار 7.62×39 و” 580 ” طلقة من ذات العيار –  ” 150 ” طلقة عيار 7.62×54 بمسكن المدعو “أحمد خلف أحمد عبد الله “والذي تبين عدم تواجده [ ينتميان لعائلة سعودي ].

كما تم ضبط كل من “ يوسف حربي محمد حسانين سن 20 عامل 2- محمد خلف احمد عبد الله سن 63 بالمعاش، معروف خلف الله أحمد سن 58 مدير عام بالشباب والرياضة ، عبد العال محمد عثمان سن 53 عامل [ ينتموا لعائلة سعودي ]

ومن عائلة الصوالح تم ضبط “محمد هاشم محمد محمود سن 59 حارس خاص بشركة المطاحن،  محمد أحمد هاشم محمد سن 28 تباع 3-محمد احمد عمر احمد سن 23 عامل، أشرف احمد هاشم محمد سن 30 عامل 5- بدوي عمر احمد بدوي سن 26 عامل، صالح يوسف احمد بدوي سن 26 عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج [ ينتموا لعائلة الصوالح ] لاستعراضهم القوة وتكدير الأمن العام وإرهاب المواطنين وكسر حظر التجوال.
> وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لمصدر تلك المضبوطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا