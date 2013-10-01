أمن سوهاج يضبط بندقيتين آليتين وذخيرة في خصومة ثأرية‎

قامت حملة أمنية تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج استهدفت بعض أفراد عائلتي [ الصوالح – سعودي ] بناحية أولاد نصير – بسوهاج لارتباطهم بعدة حوادث ثأرية نتج عنها متوفين ومصابين.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط كلا من “عنتر أحمد عمر سن 24 حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي – وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62×39 و” 15 ” طلقة من ذات العيار [ ينتمي لعائلة الصوالح ] ، خلف عبد المجيد إسماعيل سن 40 وبحيازته فرد روسي محلي الصنع و” 5 ” طلقات عيار 7.62×39 بندقية آلية عيار 7.62×39 و” 580 ” طلقة من ذات العيار – ” 150 ” طلقة عيار 7.62×54 بمسكن المدعو “أحمد خلف أحمد عبد الله “والذي تبين عدم تواجده [ ينتميان لعائلة سعودي ].

كما تم ضبط كل من “ يوسف حربي محمد حسانين سن 20 عامل 2- محمد خلف احمد عبد الله سن 63 بالمعاش، معروف خلف الله أحمد سن 58 مدير عام بالشباب والرياضة ، عبد العال محمد عثمان سن 53 عامل [ ينتموا لعائلة سعودي ]

ومن عائلة الصوالح تم ضبط “محمد هاشم محمد محمود سن 59 حارس خاص بشركة المطاحن، محمد أحمد هاشم محمد سن 28 تباع 3-محمد احمد عمر احمد سن 23 عامل، أشرف احمد هاشم محمد سن 30 عامل 5- بدوي عمر احمد بدوي سن 26 عامل، صالح يوسف احمد بدوي سن 26 عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج [ ينتموا لعائلة الصوالح ] لاستعراضهم القوة وتكدير الأمن العام وإرهاب المواطنين وكسر حظر التجوال.

> وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لمصدر تلك المضبوطات.