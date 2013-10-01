بلدي الحناكية ينتخب الرئيس ونائبه

عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)
انتخب بلدي محافظة الحناكية البارحة رئيس البلدية المهندس فرحان بن تركي الحربي رئيسا للمجلس والعضو محمد مسعد صقر المخلفي نائبا للرئيس بأربعة أصوات. وأكد رئيس المجلس المنتخب، أن المجلس سيسعى بكل ما يستطيع لتقديم ما فيه المصلحة العامة وما يخدم المواطنين ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أنه وزملاءه في المجلس سيبذلون ما في وسعهم لتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن المجلس البلدي والبلدية وجهان لعملة واحدة هدفهما العمل على خدمة المواطنين. من جانبه تمنى نائب الرئيس المنتخب محمد مسعد المخلفي، أن تحمل الفترة القادمة والمتبقية من عمر المجلس مايحقق تطلعات المجتمع في المحافظة.الجدير بالذكر أن نائب الرئيس حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات بدورتيها الماضية وقبل الماضية.