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«الجديد في المجال الصحي» .. مؤتمر طبي بمستشفى أحد

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«الجديد في المجال الصحي» .. مؤتمر طبي بمستشفى أحد «الجديد في المجال الصحي» .. مؤتمر طبي بمستشفى أحد

 أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

نظم مستشفى احد بالمدينة المنورة ممثلا بقسم التعليم الطبي المستمر مؤتمرا طبيا شاملا بعنوان «الجديد في المجال الطبي» بقاعة المحاضرات بالمستشفى وذلك يوم الخميس المقبل بحضور مدير مستشفى أحد الدكتور علي محمد كربوجي والمدير الطبي وأطباء من منطقة المدينة وخارجها بمشاركة 16 متحدثا متخصصا ، والتي اعتمدت بـ 26 ساعة تعليمية من الهيئة .وأوضح مدير التعليم الطبي المستمر بمستشفى أحد بالمدينة المنورة والمشرف على أعمال المؤتمر الاستشاري الدكتور عساف غلاب الحربي، أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة لشموله على الجديد في جميع التخصصات الطبية من متحدثين وأكاديميين وأصحاب خبرة. وتقدم خلال المؤتمر العديد من أوراق العمل والدراسات على حالات مرضية متعددة وأضاف يأتي ذلك ضمن الأنشطة التعليمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ولمواكبة آخر المستجدات العلمية.

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