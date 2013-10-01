فرع الثقافة ينظم دورات في الإعلام

واس(المدينة المنورة)

ينظم فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقه المدينة المنورة ضمن فعاليات برنامج إدارة الشراكة بعمليات الحج (بنيان) في دورته السادسة لهذا العام، عددا من الدورات المتخصصة في المجال الإعلامي بالمدينة المنورة بالمكتبة العامة بجوار الجامعة الإسلامية.وتعقد أول دورة تدريبية اليوم الثلاثاء في التحرير الإعلامي للوسائل الإلكترونية يقدمها الدكتور أمين المغامسي. فيما يقدم غدا الأربعاء الدكتور إسماعيل النزاري عبر الدائرة التلفزيونية دورة في إعلام الأزمات خصصت للنساء فقط.ويختتم فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة غدا، الدورات المتخصصة في المجال الإعلامي بعقد دورة مهارات العمل الإعلامي في الحج والعمرة والزيارة يقدمها الدكتور عيسى القايدي.