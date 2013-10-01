أيتام «تكافل» يترجمون حب الوطن بالرسم والكلمات

مها البدراني (المدينة المنورة)

نظمت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع المكتبة العامة بالمدينة المنورة، احتفالا بذكرى اليوم الوطني الـ83 للمملكة.وأوضح أمين عام الجمعية الشيخ عبدالمحسن الحربي، أن قسم الرعاية التربوية والتعليمية بالجمعية، نظم احتفالا خاصا بالأيتام في اليوم الوطني بهدف تعريفهم على إنجازات ومقدرات الوطن وزرع حب الوطن في أنفسهم.وأشار الشيخ الحربي، إلى أن الحفل تضمن عرضا مرئيا حول توحيد المملكة بقيادة مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، كما استعرض الإنجازات الحضارية والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة على مختلف الأصعدة، مبينا أن الاحتفال تضمن مشاركات إنشادية ورسم لوحات تشكيلية ترجم من خلالها الأيتام مدى حبهم للوطن مع تتويج مشاركاتهم بكلمات الحب والبراءة التي اتضحت من خلال ما يتلقاه الأيتام من عناية ورعاية في هذا البلد المعطاء، مشيرا إلى أن المكتب العامة قدمت هدايا عينية للأيتام بهذه المناسبة.وقدم الشيخ الحربي شكر الجمعية للمكتبة العامة لاستضافتهم هذه الفعالية، مؤكدا حرص الجمعية على مشاركة أبنائها وإبراز مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.يشار إلى أن جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، ترعى أكثر من أربعة آلاف يتيم ويتيمة رعاية معيشية وصحية وتربوية وتعليمية، وتسعى لأن تكون نموذجا يحتذى في العناية بأيتام المدينة في كافة حاجاتهم المعيشية والنفسية والتعليمية والتربوية.