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جرح ضابط بالجيش اللبنانى ومواطن فى إطلاق نار فى طرابلس بشمال البلاد

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جرح ضابط بالجيش اللبنانى ومواطن فى إطلاق نار فى طرابلس بشمال البلاد جرح ضابط بالجيش اللبنانى ومواطن فى إطلاق نار فى طرابلس بشمال البلاد

أصيب ضابط من الجيش اللبنانى وأحد المواطنين بجروح طفيفة إثر قيام مسلحين بإطلاق النار فى مدينة طرابلس بشمال لبنان فى ظل توتر شديد يخيم على المدينة وأنباء عن عنف فى أماكن متفرقة.

وأعلنت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان لها مساء أمس، أن "عناصر مسلحة أقدمت الليلة فى محلة القبة - طرابلس على إطلاق النار من أسلحة حربية خفيفة باتجاه حى "الأميركان"، ما أدى إلى إصابة ضابط من الجيش أثناء وجوده أمام منزله، وأحد المواطنين بجروح طفيفة".

وأضاف البيان: "أن وحدات الجيش قامت بتسيير دوريات مكثفة فى المنطقة، ودهم أماكن إطلاق النار، لإلقاء القبض على المسلحين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

كما ألقى مجهول قنبلة صوتية فى شارع سوريا بالمدينة من دون وقوع أضرار، فيما حضرت عناصر الجيش اللبنانى إلى المكان.

وأفادت الأنباء أيضا بإحراق ثلاثة محلات لبيع المشروبات الكحولية فى منطقة الميناء بالمدينة مع توتر شديد فى المنطقة وانتشار كبير لقوى الأمن والجيش اللبنانى.

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