تناول المشروبات الغازية بكثرة تعجل بأمراض مستقبلية لمريض السكر

توصى المؤسسة الخيرية لمرضى السكرى، بكميات محدودة من الأطعمة السكرية، والمشروبات التى تتمتع بسعرات حرارية عالية، والتى يمكن أن تسبب الزيادة فى الوزن.

وذكر موقع "BBC " أجريت الدراسة الأخيرة فى المملكة المتحدة، وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا والسويد وفرنسا وهولندا، وتم خلالها سؤال 350 ألف متطوع حول أنظمتهم الغذائية، كجزء من دراسة أوروبية موسعة تبحث فى العلاقة بين الأنظمة الغذائية والسرطان.

خلصت دراسة إلى أن تناول علبة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر فى اليوم يؤدى لمتاعب صحية بالنسبة إلى مرضى السكرى مستقبلا.

وحسب مجموعة العلماء الأوروبيين، فإن تناول علبة فى اليوم يعزز الخطر النسبى لمرضى السكرى بنسبة الخمس مقارنة بعلبة واحدة فى الشهر أو أقل.

وأشير إلى أنه وفى الوقت الذى ترتفع فيه مخاطر مرض السكرى مع تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، فإن هذه المخاطر تختفى عندما يؤخذ إجمالى كتلة الجسم فى الحسبان، كما أن عصير الفاكهة مثلا لا يدخل ضمن مسببات حدوث مرض السكرى.