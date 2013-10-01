رئيسة حزب إسرائيلى: يجب عدم تفويت الفرصة لإبرام اتفاق مع الفلسطينيين

قالت رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى المعارض زهافا جلعون أمس الاثنين، إن على تل أبيب ألا تفوت الفرصة التاريخية القائمة لإبرام اتفاق مع الفلسطينيين.

وتساءلت جلعون فى تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى "كيف يمكننا أن نصدق نتنياهو، وهو يرسل وزيرة العدل للتفاوض مع الفلسطينيين، بينما يواصل تمويل وزير الاقتصاد الإسرائيلى نفتالى بينيت من أجل البناء فى الأراضى الفلسطينية".

واعتبرت رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى المعارض أن الوقت قد حان لكى يقرر نتنياهو ما إذا كان سيدعم سياسة ليفنى أم بينيت.