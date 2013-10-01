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ممثلات «الحوار» في تقنية الباحة

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ممثلات «الحوار» في تقنية الباحة ممثلات «الحوار» في تقنية الباحة

 عكاظ (الباحة)

استضافت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة أمس الأول ممثلات من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ضمن فعاليات الكلية للاحتفاء باليوم الوطني الـ83. وقدمت عضو مركز الحوار الوطني بالمنطقة فايزة بنت جمعان الزهراني خلال اللقاء محاضرة بعنوان «الأمن الاجتماعي وعلاقته بالحوار» تطرقت فيها إلى ضرورة الحفاظ على نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتي تعيشها بلادنا من خلال شكر الله تعالى، إضافة إلى كيفية التعبير عن حب الوطن بالطريقة الصحيحة عبر المحافظة على ممتلكاته ومصالحه العامة.من جهتها، عبرت عميدة الكلية أمل الغامدي عن عظيم اعتزازها بانتسابها إلى البلد المعطاء وافتخارها بوجود الحرمين الشريفين به، وما ننعم في ظل قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - من رغد العيش في أمن وامان.

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