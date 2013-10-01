الأمير مشعل يعد بمزيد من المشروعات ليدمة

قايد آل جعرة (نجران)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على رفاهية المواطن وتقديم كافة الخدمات التي تحقق احتياجاته وتطلعاته، إضافة إلى العمل على توفير كل مشاريع وسبل التنمية في كل جزء من الوطن. وقال سموه خلال لقائه رئيس مجلس أهالي محافظة يدمة الشيخ مبارك بن ذيب المهان ونائب رئيس مجلس الأهالي ورئيس المجلس البلدي غريب بن سفران آل عبدان وأعضاء مجلس أهالي المحافظة إن منطقة نجران حظيت وتحظى باهتمام القيادة الرشيدة وتقديم الخدمات للأهالي سعيا إلى تحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وأضاف «محافظة يدمة تشهد مشروعات مختلفة في مجالات الصحة والطرق والتعليم والخدمات البلدية وأسعى جاهدا إلى جلب احتياجات المحافظة بمراكزها وإن شاء الله ستشهد الفترة القادمة مزيدا من اعتماد المشروعات». من ناحية أخرى، التقى الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعد العتيق وتم خلال اللقاء بحث مجمل أعمال الهيئة بمنطقة نجران وما تقوم به من أعمال كما تم إطلاع سموه على تقرير مفصل عن أعمال مختلف مراكز الهيئة في مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة.