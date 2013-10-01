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مطار الغردقة يستقبل ألف سائح ألماني علي 5 رحلات طيران

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مطار الغردقة يستقبل ألف سائح ألماني علي 5 رحلات طيران مطار الغردقة يستقبل ألف سائح ألماني علي 5 رحلات طيران

مطار الغردقة

 

أكد الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أن مطار الغردقة استقبل خلال الساعات الماضية ألف سائح ألماني وهو ما يعني عودة السياحة الألمانية إلي مجددًا.

وقال نصر أن مطار الغردقة يعمل علي قدم وساق لإنهاء إجراءات ألف سائح ألماني وصلوا البلاد علي طائرات خطوط الكوندور الألمانية التي استأنفت رحلاتها إلي مصر مجددا بعد توقف خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث الأمنية التي واجهتها البلاد، مضيفًا أن شركة الطيران نظمت 5 رحلات خلال الساعات الماضية علي متن كل منها 200 سائح ألماني .

جدير بالذكر أن سلطات مطار الغردقة عملت علي إنهاء إجراءات وصول السائحين الألمان سريعًا، إضافة إلي العمل علي توفير كافة احتياجاتهم بالمطار وتسهيل سبل وصولهم إلي فنادق إقامتهم بالغردقة.

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