هل يؤدى إهمال علاج السكر إلى بتر القدم

يعانى مرضى السكرى من بطء العلاج، حيث إن العديد من المناطق لا توجد بها خدمات صحية من شأنها أن تتعامل بسرعة مع القرح والإصابات التى تصيب القدم.

ذكر موقع "BBC" أن إحدى المؤسسات الخيرية الطبية البريطانية حذرت من أن بطء العلاج الذى يتلقاه الآلاف من مرضى السكرى قد ينتهى لاضطرارهم إلى عملية بتر للقدم.

وإذا ما كانت الإصابة بأى من نوعى مرض السكرى، 1 أو 2، قد حدثت لفترة طويلة، خاصة مع عدم الاعتناء بها، فمن الممكن أن يحدث ذلك مضاعفات مثل انخفاض مستوى تدفق الدم إلى الأوعية الدموية بالقدم أو إلحاق ضرر بالأعصاب مما قد يتسبب فى انخفاض مستوى الشعور بالقدم.

لذا فإن ذلك قد يزيد من مخاطر إصابة القدم بتقرحات والتهابات قد تؤدى فى النهاية إلى تدخل جراحى لبتر جزء منها.

ويشير تقرير صادر بالتعاون مع جمعية المختصين بعلاج القدم والقسم المختص بمرض السكرى التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ويشير إلى أن عمليات بتر القدم تزداد احتماليتها عشرين مرة لدى مرضى السكرى أكثر من غيرهم.

وينصح التقرير أيضا أن تضم كل المستشفيات إلى طاقمها الطبى فريقا متعدد التخصصات للعناية بالقدم. حيث تظهر الأرقام الحالية أن 40% من المستشفيات لا تضم بين أطبائها مثل هذا الفريق.